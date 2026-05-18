Magyar Péter nem hagyta szó nélkül Sulyok Tamás bejelentését

Hadd válaszoljak a nyilvánosság előtt. Nincs miről egyeztetni. Ön ugyan a mai propagandainterjújában megpróbálta eltagadni, hogy a magyarok millió április 12-én a rendszerváltás mellett döntöttek, de ez nem változtat a valóságon. Ön annak a bukott rendszernek a bábja volt, amire a magyarok döntő többsége határozott nemet mondott, és amely aljas rendszert mára a magyarok háromnegyede elutasít. Önt a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják. Elnök úr, Önnek távoznia kell! És távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként.

- reagált Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás köztársaági elnök hétfő reggeli bejelentésére, miszerint nem mond le hivataláról. A kormányfő szerint ez azért történhetett, mert

megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell.

Itt Orbán Viktor bukott miniszterelnökre utalt Magyar Péter.