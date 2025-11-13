Magyar Péter: „Nem számítottam rá, hogy ennyire gonosz ez a rendszer”

„2024 februárjában még azt hittem, van esélye megújulni a Fidesznek, „ehelyett azóta még inkább fullba tolják a kretént” – mondta Magyar Péter a 24.hu-nak adott interjújában.

Arról is beszélt, hogy meglepte, mennyi ütést és gyalázkodást kibír. Sőt: megerősíti. És már az első országjárásomon megleptet, mennyi szeretet, nyitottság, érzelem, elfojtott energia és várakozás lakik az emberekben. Mind mondja, csodálatos országot fogunk építeni, csak hagyni kell az embereket élni: a vállalkozókat vállalkozni, az orvosokat gyógyítani, a tanárokat tanítani, simán engedni, hogy mindenki megtalálja azt, amiben képes kiteljesedni.

Amire viszont nem számított, és a legnegatívabb élménye mióta politizál, hogy nem sejtette, mennyire gonosz, szívtelen, embertelen ez a rendszer.

Magyar szerint világossá vált, hogy Orbán Viktornak nincsenek távlatos céljai, nincs küldetéstudata, rendszere pedig „a velejéig romlott, nem reformálható meg”. Elmondása szerint „a Tiszához mostanában csatlakozó volt fideszesek” közül sokan a Fidesz embertelen stílusa miatt érkeznek.

Nem gondolta, hogy ennyi mindent kibír

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Arra a kérdésre, hogy neki mi a távlati célja, a pártelnök azt mondta, nincs küldetése, „régen rossz, ha a politikusnak küldetése van”. A rendszerváltást ugyanis nem tartja annak, feladatként gondol rá, ebben véleménye szerint különbözik Orbántól. „Én úgy kerültem a politikába, mint Pilátus a krédóba, de az első lépés után egyre nőtt az emberek bizalma a közösségünkben és bennem, csinálnunk, csinálnom kellett. Orbán Viktor és a társai viszont azzal a kifejezett céllal érkeztek, hogy megszerzik a hatalmat, meggazdagszanak, elveszik, ami szerintük jár nekik” – mondta.

„Nagyon remélem, hogy adott időpontban félre tudok állni. Ha közkatonaként tudom legjobban szolgálni a közös ügyünket, akkor közkatona leszek, ha képviselőként vagy frakcióvezetőként, akkor képviselő vagy frakcióvezető, ha miniszterelnöki tanácsadóként, akkor miniszterelnöki tanácsadó, ha miniszterelnökként, akkor miniszterelnök” – állítja Magyar Péter, aki elmondása szerint pártelnök sem akart lenni. A párton belüli kontrollról elárulta, a párt indulásakor 62 pontos listát állítottak össze arról, mire ügyeljenek a tiszás vezetők. Elmondása szerint kollégái sokszor szóltak neki, hogy valamelyik pont tekintetében túl sokat változott, „és arra is volt példa, hogy mondták: szóltunk, de hiába”, ezért úgy gondolja, ha nem lenne a közösség, gyorsan véget ért volna a politikai karrierje.

Kapcsolódó cikk Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát Még a repülőn felelt a kérdésre.

Arra a kérdésre, hogy volt-e valaha politikai példaképe, Magyar Péter azt mondta, több személyből tudna összegyúrni egyet: lenne benne II. János Pál pápa, egy kis Kennedy, egy kis Reagan, egy kis Adenauer, egy kis Thatcher és egy kis Kohl. „Meg, ha nagyon muszáj, ha nagyon blikkfangos cím kell ennek az interjúnak, akkor egy kis Orbán is, de a rendszerváltáskori énjéből” – tette hozzá.

Magyar elmondta, semmilyen szempontból nem készülnek négy év ellenzékiségre, önmagában a választási győzelmet pedig nem tartja sikernek. „A siker az, ha sokkal jobban kormányzunk, mint a Fidesz. Maraton lesz, sőt ultramaraton vagy még annál is durvább” – mondta Magyar, aki szerint ha Orbán Viktor elveszíti a választást, „neki politikailag vége”. Úgy gondolja, ha a miniszterelnök bukik, vele buknak a körülötte lévők is, akik mindent elveszíthetnek, mert véleménye szerint nem a jogszabályoknak vagy a jó erkölcsnek megfelelve szedték össze a vagyonukat.

„A fideszes oligarchák és janicsárok és maga Orbán Viktor is abban reménykedik, hogy ellehetetleníthetik a működésünket, de nem lesz rá idejük” – véli Magyar. Arra számít, a Tisza győzelme esetén villámgyorsan dőlnek majd a dominók, és lehetetlen lesz megakadályozni, hogy végrehajtsák a nép döntését, elvégezzék a demokratikus felhatalmazással kapott feladataikat. „Nincs esély arra, hogy az elfideszesített állam a Költségvetési Tanáccsal, az Alkotmánybírósággal, a köztársasági elnökkel megpuccsolja a választási eredményt. Jogász vagyok, engem jogászkodással nem ijesztenek meg” – jegyezte meg. Arra számít, hogy ha sima többséget szereznek a parlamentben, akkor jogászkodni fognak, de ha kétharmadot szereznek, akkor „pillanatok alatt végzünk, és hamar a lényegre koncentrálhatunk”.