Magyar Péter: Egy rosszabb kocsmából is kidobják az embert, ha egy állathoz hasonlítja a másikat

Magyar Péter az interjúban elmondta, hogy milyen lesz a népszavazás, és mekkora költségvetési vonzata van friss ígéreteinek. Szerinte nem érdemes a Polt Péter-féle ügyészséghez fordulni, és az alkotmányozás egy évtizedes folyamat is lehet. Kifejtette véleményét az előrehozott választásokról is. Elárulta, hogy mikor látogat a Délvidékre, és Erdélybe, valamint beszélt születésnapi élményeiről.

Március 15-ei beszéde után készítettünk interjút a Tisza Párt elnökével, aki egyebek mellett Orbán Viktor nagy port kavart poloskás hasonlatáról is elmondta a véleményét.

