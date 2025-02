Magyar Péter népszavazást indít

Ezek után pedig ismét utcára hívja az embereket: „Találkozzunk március 15-én Budapesten az Andrássy úton! Ott elmondom azt is, hogy miként tudjuk felhangosítani a nép szavát annyira, hogy az mindent elsöprően és fülsiketítően hangozzon a Karmelita Palotában és a hatvanpusztai uradalmi birtok pálmaházában is”.

A Tisza elnöke a mai Orbán évértékelőre is kitér: „Orbán Viktor a százdimenziós világmegváltása mellett ma minden bizonnyal újabb hangzatos, hazug kampányígéretek tesz majd. Egyben biztosak lehetünk: minél hangosabban ígérget olyan dolgokat, amelyeket 15 évig nem oldott meg, annál magasabban áll a pánikméter a rogáni hatalomgyárban”.

Magyar Péter beszédéről is vitatkozott az e heti Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, valamint Gáspár András lapigazgató, és Bózsó Péter újságíró.

A nemzeti ünnep után olyan politikai akciót indítanak, amelyben minden hazaszerető magyar emberre számítanak. Teret adnak mindenkinek, hogy elmondhassa a véleményét a mindennapjaikat érintő azon kérdésekről, amelyekre Orbán Viktor a korábbi évértékelőiben is elfelejtett valódi válaszokat adni: az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről.

