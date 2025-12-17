Magyar Péter nevet a végén? Itt egy új közvélemény-kutatás eredménye

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint, amelyet a 24.hu mutatott be. Mint írták, a számok a november végi méréshez képest visszarendeződést mutatnak: a Tisza erősödését és a Fidesz enyhe visszaesését, mindkettő a hibahatáron belüli érték.

Kiemelték, a nyári és kora őszi adatokhoz képest viszont nincs jelentős változás: a 21 Kutatóközpont az összes párt esetében ugyanezeket a számokat mérte augusztusban a teljes népességben. A Mi Hazánk továbbra is a küszöb felett, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt viszont alatta található.

Ezúttal Magyar Péter örülhet, nem Orbán Viktor

Fotó: Klasszis Média/Facebook

Összességében a december 12. és 16. között végzett felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány.

Megállt a kormánypárti erősödés?

A Tisza rekordot döntött, a rögzítetta 49 százalékos érték az eddigi legmagasabb, igaz, korábban háromszor is 48 százalékon állt, és 11 százalékpont volt júniusban is a különbség a javára. A kutatóközpont kiemelte, összességében elég stabil a két nagy párt tábora, egyedül az előző, novemberi mérésben látszott közeledés, de az is a hibahatáron belül volt, ráadásul decemberrel visszaállt a korábbi különbség. Hangsúlyozták: