2p
Közélet Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter nevet a végén? Itt egy új közvélemény-kutatás eredménye

mfor.hu

Erősödött a Tisza Párt.

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint, amelyet a 24.hu mutatott be. Mint írták, a számok a november végi méréshez képest visszarendeződést mutatnak: a Tisza erősödését és a Fidesz enyhe visszaesését, mindkettő a hibahatáron belüli érték.

Kiemelték, a nyári és kora őszi adatokhoz képest viszont nincs jelentős változás: a 21 Kutatóközpont az összes párt esetében ugyanezeket a számokat mérte augusztusban a teljes népességben. A Mi Hazánk továbbra is a küszöb felett, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt viszont alatta található.

Ezúttal Magyar Péter örülhet, nem Orbán Viktor
Ezúttal Magyar Péter örülhet, nem Orbán Viktor
Fotó: Klasszis Média/Facebook

Összességében a december 12. és 16. között végzett felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány.

Megállt a kormánypárti erősödés?

A Tisza rekordot döntött, a rögzítetta 49 százalékos érték az eddigi legmagasabb, igaz, korábban háromszor is 48 százalékon állt, és 11 százalékpont volt júniusban is a különbség a javára. A kutatóközpont kiemelte, összességében elég stabil a két nagy párt tábora, egyedül az előző, novemberi mérésben látszott közeledés, de az is a hibahatáron belül volt, ráadásul decemberrel visszaállt a korábbi különbség. Hangsúlyozták:

az, amit a Fidesz nyár óta tartó fokozatos araszolásával megnyert, a kormánypárt számára decemberre elveszett, és úgy jutott vissza a nyári, kiinduló helyzethez, hogy közben közel fél év eltelt, ami alatt összességében így nem javult a pozíciója.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy változás a javítónevelői vezetők kinevezésében

Ezentúl csak az országos büntetés-végrehajtási parancsnok nevezheti ki a javítónevelő intézetek igazgatóit. A gyermekotthonok is rendőri jelenlétet vagy iskolaőrt kapnak.

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

A politológus reagált a friss számokra.

Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Ez is a Magyar Közlönyből derült ki.

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

A volt amerikai ügyvivő kapta.

Valamit nagyon eltalált a Kincsvadászok – dörzsöli a tenyerét a TV2

Így alakultak a heti nézettségi adatok.

A főpolgármester „időutazáson” vett részt

A főpolgármester „időutazáson” vett részt

A Városháza tetőszerkezetének felújításakor Karácsony Gergely kibontotta az 1968-ban elhelyezett időkapszulát.

Az adatvédelmi hatóság a Tisza központját vizsgálja

Az adatvédelmi hatóság a Tisza központját vizsgálja

Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán a hatósági vizsgálat tényét.

Polt Péter utódja is bevásárol

A Dr. Nagy Bálint Gábor vezette Legfőbb Ügyészség 7 darab új autót vesz. Ez a harmada annak, mint amikor elődje, Polt Péter 2018-ban egyszerre 21 gépjárművet szerzett be.

Újdörögdi kézigránát-baleset: eltelt 9 hónap, de nincs gyanúsított

Újdörögdi kézigránát-baleset: eltelt 9 hónap, de nincs gyanúsított

Továbbra sincsen gyanúsított.

Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a Szőlő utcai botrány miatt

Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a Szőlő utcai botrány miatt

Szerdán este rendezik meg.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168