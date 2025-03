Magyar Péter: Novák Katalin sorsára juthat Sulyok Tamás

Erről is vitázott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Csabai Károly főszerkesztő és Wéber Balázs újságíró.

Magyar Péter szombaton Győr-Moson-Sopron megyében hat településre ment el, hogy a Nemzet Hangja című aláírásgyűjtő kezdeményezésüket propagálja. Győrben ezúttal is tömegek hallgatták őt a lap tudósítása szerint.

Magyar Péter itt is felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „fogja vissza a csatlósait”, Sulyok Tamás köztársasági elnököt pedig arra kérte, hogy „amellett, hogy pingpongozó videókat és borsófőzelék-evő videókat oszt meg, egyesítse a nemzetet, állítsa meg az erőszakot”, ami a Tisza Párt aktivistáit éri (az elmúlt napokban több ilyen eset történt), adta hírül a Telex.

