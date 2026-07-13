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Közélet

Magyar Péter nyaralóvideójából derült ki, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárnál kezdi a napot

mfor.hu

„A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem. Lehet így is” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött posztjában a miniszterelnök.

Magyar Péter azt is írta a bejegyzésben: „Kedves propagandisták! Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam”. „Hosszúhétvége a gyerekeimmel Törökországban saját pénzen. Se helikopter, se elnöki lakosztály, viszont egy kis móka, kacagás. Holnap pedig újra Parlament” – zárul a kormányfő bejegyzése. 

A tengerparti videó záró képsoraiból kiderül, hogy a kormányfő ma délelőtt 10 órakor Európa egyik legnagyobb Mercedes-üzemének megnyitóján lesz ott, 13 órakor pedig már a Parlamentben szólal fel, napirend előtt.

A nyarlós videót itt lehet megnézni.

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