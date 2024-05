Magyar Péter: nem megyünk haza, ha nem lesz nyilvános vita!

Miskolcon folytatódott Magyar Péter országjárása, akinek ezúttal is sikerült széles tömegeket az utcára csalnia - írja a 24.hu. Beszéde egy pontján kitért arra, hogy korábban kihívta nyilvános vitára Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet is, de a „narancssárga és a kék Fidesz két bátor utcai harcosa” inkább Deutsch Tamást és Dobrev Klárát küldené maga helyett. Magyar azt mondta, nem akar Deutsch Tamással vitázni, de ha ez az ára annak, hogy két és fél hónap után végre bemehessen a köztelevízióba, akkor áll a dolgok elébe.

Magyar Péter nerm fél szembenézni vitapartnereivel

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Ahogy reggeli nyílt levelében, úgy most is felszólította az EP-listavezetőket, hogy közösen lépjenek fel a vita érdekében, majd a közmédia vezetésének is üzent, hogy az teljesítse a jogszabályi tájékoztatási kötelezettség és engedje be őket élő adásban. Ezen a ponton ígérte meg Magyar Péter, hogy ha tíz napon belül nem jelez nekik a közmédia a vita részleteiről, akkor a Kunigunda utcába fogja hívni az embereket.