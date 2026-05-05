Magyar Péter Olaszországba utazik, megnevezte a helyettesét

A Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden Facebook-oldalán közölte: Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára. „Az olaszországi tartózkodásom idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt veszek. A tervek szerint csütörtökön az esti órákban érkezem vissza Rómából” – közölte Magyar Péter. Mint írta, a távolléte idején Ruff Bálint irányítja a kormányalakítási előkészületeket.

