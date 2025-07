Magyar Péter: Orbán megint hazudott

„Orbán Viktor teljesen hülyének nézi a magyarokat” – így kezdődik Magyar Péter legújabb Facebook-bejegyzése. Majd úgy folytatódik, hogy „Tegnap a sokadik propaganda interjújában megint azt hazudta (a kormányfő – a szerk,), hogy a 85 éves, közpézen milliárdossá váló apja építtette magának a hatvanpusztai uradalmi birtokot és neki ahhoz semmi köze. Plusz még azt is bekamuzta, hogy ez csak egy gazdaság.”

Posztjához Magyar fotókat is mellékelt, amely közül az egyiken – ahogy fogalmaz – „Orbán „gazdaságának” gabonasilója látható kazettás, festett mennyezettel. Ami még nem szakadt rá…”.

A kazettás, festett mennyezetű hatvanpusztai gabonasiló

Fotó: Facebook

Utóiratként azt írta a független közvélemény-kutatásokban a Fidesz előtt vezető Tisza Párt elnöke, hogy „Azt is megtudhattuk a maffiafőnöktől, hogy az oligarcháktól három dolgot vár el: “a törvényeket be kell tartani, az adót be kell fizetni, és munkát kell adni az embereknek”.