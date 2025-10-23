Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

„Napos, száraz idő volt 69 évvel ezelőtt, október 23-án” – fogott bele beszédébe Magyar Péter, a borongós, esős idő ellenére a Hősök terét megtöltő tömeg előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Majd felidézte, hogy 1956-ban, bár Sztálin már halott volt, de az elnyomás nem: „szovjet bakancs állt hazánk mellkasán”.

A Tisza Párt elnöke szerint 1956. október 23-a „maga volt a csoda”, amikor egy sokat szenvedett nép ki merte mondani egy gyilkos világuralommal szemben: „elég volt”. Ezen a ponton zendített rá a tömeg az első, „elég volt” skandálásra.

Magyar Péter 1956-ról és a kormányra kerülést tervező Tisza Párt első intézkedéseiről is beszélt

Fotó: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

A Tisza Párt elnöke felidézte október 23-a eseményeit onnan kezdve, hogy kezdetben még csak rebesgették, hogy este a Műegyetemnél lesz tüntetés, majd délután már hömpölygött a tömeg a Bem-szobornál, később pedig eldördültek az első lövések is. Magyar Péter szerint a magyar nemzeti lobogó a lyukkal a közepén a „világ egyik legerősebb szimbólumává vált”.

Hozzátette: a szabadságot nem lehetett tankokkal eltiporni. „Bár november 4-e után a forradalom elbukott, de a szabadság lángját azóta sem tudták eloltani, az minden magyar szívében ég” – mondta Magyar Péter, aki szerint október 23-a nemcsak a múlt, hanem a jövő üzenete is. Megemlítette, hogy a forradalom nem a fővárosban kezdődött, Szegeden már október 16-án voltak megmozdulások, miként Miskolcon és Debrecenben is fellázadt a nép az elnyomókkal szemben. A forradalom nem Budapesté, hanem egész Magyarországé volt – fogalmazott.

Orbán Viktor akkor és most

A Tisza Párt elnöke ezt követően a 36 évvel ezelőtti és a mai Orbán Viktor közötti különbségre hívta fel a figyelmet. „Nem nehéz nem észrevenni a tragikus iróniát aközött, aki egykor az orosz csapatok kivonását követelte, ma pedig a Kreml leglojálisabb szövetségese” – mondta Magyar Péter, majd Orbán Viktort „új Kádárnak” nevezte.

Hozzátette: mindenkinek eljön a kádári pillanata. A kérdés, hogy időben felismerve, az irodájának magányában eldönti, hogy félreáll, vagy megszégyenülve, a nyilvánosság előtt teszi meg ugyanezt.

Az eső és a rossz idő ellenére is csordultig telt a Hősök tere Magyar Péter beszédére

Fotó: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Magyar szerint a pártállam nem magától fog megváltozni, az igazi munka csak most kezdődik. Ugyanakkor hozzátette: nem egy bosszúra és dühre, hanem egy derűs, bátor, határozott, de emberséges rendszerváltásra van szükség. „Ma nem fideszesek vagy tiszások, jobb vagy baloldaliak, ma mind magyarok vagyunk. Összeköt minket a szeretet a hazánk iránt.” Majd arról beszélt, hogy sem Brüsszel, sem Washington, sem pedig Moszkva nem dönthet a magyar emberek jövőjéről.

Ezt tenné rögtön a kormányra kerülő Tisza

Magyar Péter azt mondta, hogy jövő április 12-e után Magyarország egy odafigyelőbb és emberségesebb ország lesz. Beszélt arról is, hogy a Tisza-kormány az Országgyűlés alakuló ülésén visszaállítja a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét, csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozza a nemzeti vagyon visszaszerzésével és védelmével foglalkozó hivatalt, megnyitja az ügynökaktákat és benyújtja a nemzeti megbékélési törvényt, az egymásnak okozott sebek begyógyítása céljából.

Ezt követően a Tisza elkezdi a Működő Magyarország program végrehajtását, vagyonadót vezet be, adócsökkentési és nyugdíjemelési intézkedéseket hoz, illetve megerősíti Magyarország elkötelezettségét az európai uniós és a NATO-s tagság mellett.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy hamarosan, november 5-én elindítják a Tisza Párt történetének leghosszabb és legfontosabb országjárását, indul az „Út a Győzelembe”. Az esemény „Árad a Tisza” skandálással és közös énekléssel ért véget, előtte pedig közös fejhajtással emlékezett meg a tömeg 1956 hőseiről.