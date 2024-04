Magyar Péter kezdhetné egy bocsánatkéréssel

Akármi is lesz ennek a Magyar Péter-jelenségnek a vége, az biztos, hogy megmentett minket egy teljesen érdektelen és unalmas EP-választástól. Egészen február 10-ig úgy tűnt, hogy az lesz a legizgalmasabb kérdés június 9-én, hogy a megszerezhető 21 brüsszeli mandátumból a Fidesz 13 vagy 14 helyet söpör be magának, a maradék pedig miként oszlik szét a DK, a Momentum, a Kutyapárt és a Mi Hazánk között. Garantált az alacsony részvétel, a dögunalom, semmi tét, semmi nem változik, a Fidesz mérsékelten kampányolva is félgőzzel nyer, június 10-én pedig minden mehet tovább: a NER gátlástalanul rabolja le az országot, az ellenzék pedig nem csinál semmit.

Aztán a semmiből megjelent Magyar Péter, tökéletes időzítéssel és felkészültséggel, jelentős médiatámogatással és két hónap alatt senki által nem ismert emberből országosan ismert politikus lesz, aki vitára hívja Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet.

Nem semmi. Jelenleg lehetetlen megjósolni, hogy Magyar Péter milyen eredményt fog elérni június 9-én, de legalább történt valami: mozgósított, felrázott, megmozdított, gondolkodásra késztetett. A választási részvétel garantáltan magasabb lesz, tömegek fogják az utolsó pillanatig latolgatni, hogy hova is húzzák azt a bizonyos ikszet. Ez pedig mindenképpen jó dolog. Már egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesz megint megszerez 13 helyet, arra pedig még nagyobb lett az esély, hogy az eddigi hivatalos ellenzék jelentős része megy a levesbe.

Magyar Péter az április 6-ai tüntetésen

Fotó: Mfor/Izsó Márton Artúr

Rogánék egyelőre látványosan nem tudnak mit kezdeni vele, a lufi csak nem akar kipukkadni, pedig mozsárágyúval lövik. A lakájmédia és a megafonos arcok elképesztő intenzitással támadják: bántalmazó, nárcisztikus pszichopata, agresszív exférj, dollárcsicska. Ilyen mennyiségű szarlapátolást még Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter sem kapott fénykorában, de valahogy mintha az eddig használt lejárató fegyverek nem működnének. Csak egyre nagyobb lesz tőle a tömeg a Kossuth téren.

Mintha valami csodapáncél vagy az Izraelt védő Vaskupolához hasonlító rakétaelhárító rendszer védené Magyar Pétert. Hiába próbálkozik Bayer Zsolt, hiába megy be Varga Judit a Frizbi Tv-be, teljesen hatástalan, Magyar Pétert meg sem karcolja, a tömeg pedig nem fujjolni, hanem éljenezni kezd tőle.

A NER-t viszont nem lesz ilyen egyszerű legyőzni. Az a fideszes törzsszavazó, aki az elmúlt 14 évben mindent elhitt a migránsokról, Sorosról, Brüsszelről, a háborúról, az jó eséllyel akkor is Orbán Viktorra szavaz, ha megtalálnák a kormányfő milliárdos bankszámláit a Maldív-szigeteken. Százával vannak az olyan falvak, ahol az elmúlt választásokon a Fidesz közel 100 százalékos eredménnyel zárt, és biztosak lehetünk benne, hogy a Fidesz helyi erős emberei most is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Nagyon sok gazdag embernek az az érdeke, hogy Orbán nyerjen. Rogánéknak korlátlan mennyiségű pénz áll rendelkezésre és vélhetően mindent tudnak Magyar Péterről, amit az elmúlt 10-20 évben csinált. Válogathatnak is, hogy mit vesznek elő róla.

Csak egy a baj. Magyar Péter a Fidesz embere volt egészen február 10-ig, így bármit is csinált az elmúlt 10-20 évben, azt a Fidesz nevében tette. Munka nélkül meggazdagodott, de azt nem a globális dollárbaloldalnak köszönheti, hanem a Fidesznek. Miniszteri bulikon lakmározott, de mint fideszes aranyifjú. Állami cégek vezetőjeként simán leszerződött a NER ismert vállalkozásaival. Ezek mind olyan fegyverek, amelyek nemcsak Magyar Péterről állítanak ki bizonyítványt, hanem a Fideszről is. Rogánék izzadhatnak: ha Magyar Pétert lövik, akkor saját magukat lövik.

Az ellenzék pedig hozza a formáját. Fogalmuk nincs, hogy mit csináljanak. Barátkozzanak Magyar Péterrel vagy inkább ők is támadják? A szokásos mismásolás: kicsit barátkoznak is, kicsit támadják is. Próbálják ezt is túlélni, mint az elmúlt 14 évet. De egy biztos: ha Magyar Péter június 9-én Orbán Viktort még nem is tudja legyőzni, néhány semmirekellő megélhetési pártocskát likvidálni fog. Emlékezhetünk: február 25-én a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd-Zöldek is demonstrációt szervezett a Kossuth térre. Ezen a köztársasági elnök közvetlen megválasztása mellett érveltek, illetve a kegyelmi ügy kapcsán egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását követelték. Megjelent mintegy kétezer ember. Nyilvános közröhej. Aki egy ilyen NER-rel szemben, amelyik történelmi léptékben lopja szét az országot és foglalta el a demokratikus intézményeket az ügyészségtől az Állami Számvevőszékig, csak kétezer embert tud mozgósítani, az mit akar?

Ettől még nem lettem Magyar Péter-szavazó, nem vennék használt autót tőle. Nálam nem megy ilyen gyorsan a megbocsátás. Nem mintha Magyar Péter bocsánatot kért volna, amiért 10-20 évig a Fideszt szolgálta. A megkeresett milliókat sem ajánlotta fel jótékony célokra.

Mint a viszkis rabló esetében: egy börtönből szabadult bűnözőnek drukkolt az ország és csináltak belőle sztárt a kereskedelmi tévék. A tömeg könnyen felemel és könnyen felejt. Ha Szijjártó Péter hirtelen kiszállna a NER-ből, előállna egy hangfelvétellel és csinálna egy új pártot, akkor neki is minden meg lenne bocsátva? Nem hallom Magyar Pétertől, hogy mit csinálna Mészáros Lőrinc és társainak ezermilliárdjaival. Csak azt hallom, hogy a választások után várja a kiábrándult fideszes polgármestereket a mozgalmába, kész lenne harmadik erőként jobbra is és balra is koalíciót kötni. És mi van kérem szépen az elszámoltatással? Nincs bocsánat.