Magyar Péter: Orbán Viktor kommunista módszereket használ

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook oldalán reagált Orbán Viktor reggeli rádiós interjújára. Az ellenzéki politikus szerint a magyar történelem legkorruptabb és leggazdagabb miniszterelnöke, Orbán Viktor, ma kimondta magáról az igazságot:

“Aki a hatalomért és a pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni.” Magyar Péter szerint Orbán már bármire képes a lopott szajré és a hatalom megtartása érdekében. Nem véletlenül nem bíznak már benne a magyar emberek. A Tisza Párt elnöke úgy véli, Orbán Viktor a 3000 oligarchájával kirabolta és elárulta a honfitársait.

Orbán az ipari méretű korrupciója miatt nem tudja hazahozni a magyar embereknek járó uniós forrásokat, ezért most ezermilliárdos hitelt venne fel Kínától és arab országoktól. A saját további gazdagodása érdekében még inkább eladósítaná a hazánkat. Ha most nem állítjuk meg Orbánékat, akkor a Nemzeti Bank aranytartalékát is ellopják és magyar emberek bankbetéteit is felélik, ahogy a magánnyugdíjpénztári megtakarításokkal is tették. Orbán jó kommunista módszerrel azzal vádol másokat, amit ő maga tett: Orbán 2006-ban az Európai Parlamentben követelte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Most pedig a Tisza-ra fogná, hogy nem jönnek az uniós pénzek, miközben azokat Brüsszel három éve, a Tisza megalakulása előtt fagyasztotta be az Orbán-korrupció miatt.