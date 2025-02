Magyar Péter kimondta: „Orbán Viktor kormányának mennie kell!”

A miniszterelnök szombaton meghirdetett intézkedéseire reagált a vezető ellenzéki párt elnöke.

„Ha Orbánék legalább a felét visszatennék a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere által ellopott tízezer milliárdoknak, akkor már idén adómentességet kaphatnának az édesanyák, valódi nyugdíjemelést kaphatnának az idős honfitársaink, 5 százalékra lehetne csökkenteni az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, csökkenhetne a gyógyszerek és a benzin ára és megindulhatna a tönkretett állami egészségügy fejlesztése” — írja Magyar Péter.

„Ehelyett Orbánék eladósítanák a gyerekeink és az unokáink jövőjét is és még az utolsó villanykörtét is kicsavarják, a radiátorokat is leszerelik, ellopnák a kastélyainkat és a pályaudvarainkat is” — érvel a Tisza Párt vezetője.

Lehetne másképp

„A miniszterelnök az általa okozott megélhetési válság kezelése és az Orbán-infláció megfékezése helyett inkább a vejétől vásárol 750 milliárd forint adófizetői pénzen felesleges irodaházakat.

Orbán az uniós pénzek hazahozatala helyett orosz-amerikai-kínai gyarmattá tenné hazánkat.

Orbánék újra át akarják verni a magyar embereket, hogy megtarthassák a hatalmukat és tovább gazdagodhasson a Dinasztiájuk. De ez már nem fog menni” — sorolja fel az ellenzék vezetője.

A végső következtetés

„Orbán Viktor kormányának mennie kell. És menni is fog. Hamarosan indul a börtönférőhelyek bővítése és az út a börtönbe program. Minden más csak szimpla átverés” — írja Magyar Péter.