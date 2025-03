Medián: fontos, hogy milyen beszédet tart majd Magyar Péter és Orbán Viktor

A kutatók a két politikus legutóbbi nagyobb beszédjeinek, azaz az évértékelőinek fogadtatását is vizsgálták — számol be róla a HVG.

Évértékelők

A felmérés egyik érdekes tanulsága, hogy a Fidesz a jelek szerint sikerrel tartja információs karanténban a saját szavazótáborának többségét, mivel Orbán szimpatizánsainak többségét vagy nem is érdekelte Magyar Péter évértékelője, vagy nem is értesült róla – például, mert kizárólag a közmédiából tájékozódik.

A teljes népességen belül 35 százalék mondta azt, hogy ismeri mindkét beszédet, de a pártpreferencia alapján még nagyobb az eltérés a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt szavazói között. A Medián mérése szerint a kormánypártiak mindössze 18 százaléka ismeri Orbán és Magyar beszédét, míg a Tisza-szavazóknál ez az arány 55 százalék.

Keményen üzent Magyar Péternek Orbán Viktor a Millenárison tartott beszédben - de a nevét nem ejtette ki YouTube/Orbán Viktor

Fotó: YouTube/Orbán Viktor

Azoknak, akik mindkét beszéd tartalmát ismerik, 60 százaléka tiszás és csak 16 százaléka fideszes. További 24 százalék pedig más párt szavazója vagy pártnélküli.

Markáns válaszok érkeztek arra a kérdésre, hogy „Orbán Viktor vagy Magyar Péter évértékelője foglalkozott inkább a magyar emberek valós problémáival”, A teljes népesség 78 százalék vélte úgy, hogy Magyar beszéde rezonált inkább a magyar valóságra, és csak negyedannyian (19 százalék) érezték úgy, hogy Orbáné.

Ennél a kérdésnél még inkább tetten érhető volt a párt-, vagy a személy iránti szimpátia – ráadásul nagyon hasonló mértékben. A HVG számára készített Medián-mérés alapján a kormánypárti szavazók 96 százaléka szerint Orbán beszéde foglalkozott az emberek problémáival, míg a tiszások 99 százaléka érezte ugyanezt, csak éppen Magyar beszédénél.