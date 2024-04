Magyar Péter: Orbán Viktor nélküli Fidesz jöhet, de nélküle nincs Fidesz

"Maximum egy jókor jött szikra lehettem” - mondta Magyar Péter pénteken a Klubrádiónak adott hosszú interjújában, amiből a hvg idézett.

Kiderült például, hogy szerinte a hatalom okkal fél, hiszen elmondása szerint eljutottunk egy olyan pontra, ahol a magyarok többsége már elhiszi, hogy változás kell. Beszélt arról is, hogy egyelőre politikai one man showról van ugyan szó, azonban mára vannak szövetségesei. Megvan a pártja, alapítványa, profikkal, magyarokkal dolgozik – állítása szerint külföldről nem fogad el támogatást. Olyannyira nem, hogy elmondása szerint nem csupán ellenzéki pártok, hanem különféle nagykövetségek is megkeresték, ezeket pedig elutasította, vagy volt, hogy nem is reagált megkereséseikre.

Választási felhívás Debrecenben. Magyar Péter vidéken is támogatókat gyűjt

Fotó: Mfor/Mester Nándor

A portál beszámolója szerint szóba került az is, hogy lehet-e a Fidesszel koalíciót kötni. Korábban nem zárkózott el ez elől, most azonban némileg tartózkodóbb álláspontot vett fel. Szerinte egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel lehetne koalícióra lépni, Orbán Viktor nélkül azonban a Fidesz nem létezik.

Magyar szerint az sem egyértelmű, hogy 2026-ban lesznek az országgyűlési választások. Szerinte a jelenlegi EP-választáson valójában nem az ő szereplése igazán a fontos, hanem az, hogy mekkorát esik vissza a Fidesz. A kormánypárt ugyanis a legutóbbi választáson hatvan százalék körül kapott és soha nem volt ötven alatt – most azonban Magyar szerint ha a voksok 45 százalékát szerzi meg, az kudarc, ha azalatt, akkor nagyon nagy kudarc, ha pedig beesik negyven százalék alá a támogatottságuk az EP-választáson, akkor az „totális vereség”. Szerinte korábban az volt a kérdés, hogy a Fidesznek 14-15 képviselője lesz-e – most viszont az, hogy egyáltalán 10-11 összejön-e neki. Arra számít, hogy pártjával az ellenzék legerősebbjei lesznek, ettől pedig szerinte a Fidesz is tart, mára a propagandával az 1,5 millió törzsszavazójukat védik.

Magyar a nemzetközi helyzetről szólva a kormánypárti állásponthoz nagyon hasonlót hangoztatott - hangsúlyozta a portál. A politikus szerint Ukrajnát sem Magyarország, sem az Európai Unió nem fogja tudni pénzzel, vagy fegyverekkel megmenteni. Itt szerinte a szemben álló felek között – Ukrajnán és Oroszországon kívül persze – ott van az Egyesült Államok is, így „ameddig nem lesz olyan vezetés, amely hajlandó leülni tárgyalni, addig sok százezer ember fog meghalni”.