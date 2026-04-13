Magyar Péter: Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök

A Tisza Párt listavezetője a választás másnapján, hétfő délután tartott nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt erről.

Magyar Péter a 444 kérdésére válaszolva elmondta, hogy más lesz a kormányzati struktúra, mint a Fidesz esetében volt. Csúcsminisztériumok helyett szakminisztériumok lesznek, lesz egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi tárca, külön tárca lesz a Pénzügyminisztérium – sorolta a Tisza Párt elnöke. Heteken belül meg fogják nevezni a minisztereket, akik szakértők lesznek. 

A miniszterelnöki felhatalmazást két ciklusban maximalizálják, ő maga sem lenne tovább. Orbán Viktor már 36 évből 20 évet töltött ebben a pozícióban, nem lehet többé kormányfő. Hatalmas felhatalmazást kapott, de nem élt vele – tette hozzá.

Magyar Péter tegnap este, még bőven a szavazatszámlálás közben posztolta ki, hogy felhívta őt Orbán Viktor miniszterelnök és gratulált a győzelemhez. Ezzel kapcsolatban a Tisza Párt elnöke azt mondta, hogy Gulyás Gergely hívta fel tegnap, és kérdezte, hogy Orbán Viktor gratulálhat-e neki. Gulyás megadta Magyar Péternek Orbán Viktor telefonszámát, aki fel is hívta őt. Magyar Péter pedig megköszönte a gratulációt.  

 

Magyar Péter először válaszol kérdésekre leendő miniszterelnökként

Varga Mihályt helyén hagyná, Sulyok Tamást viszont távozásra bírná Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke a választás utáni első sajtótájékoztatóját tartja hétfő délután. Percről percre mutatjuk a kérdéseket és a válaszokat.

Zelenszkij visszhangzó győzelemről beszélt Magyar Péter sikere után

Összefogna Orbán Viktor utódjával, amint lehet.

Hajszálra a teljes feldolgozottság: lehengerlő a Tisza előnye

Az összes képviselői hely közel 70 százalékát Magyar Péter pártja adhatja.

Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet kormányfőként, a köztársasági elnöknek és állami vezetőknek is üzent

Megtartotta győzelmi beszédét Magyar Péter, a választáson kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

A Tisza Párt elnöke a voksok 63 százalékát szerezte meg Budapest 03. számú egyéni választókerületében a majdnem végleges adatok szerint. Steiner Attila (Fidesz-KDNP) mindössze 30 százalékot kapott.

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

„Elkékült” Magyarország választási térképe. 

Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

Nagyon úgy tűnik, hogy mind a 4 egyéni választókerület az ellenzéki párté lesz.

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Nagyot fordult a világ négy év alatt ezekben a vármegyékben is.

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Elhagyja a politikát.

The Guardian: Orbán Viktor elismerte vereségét a 16 évnyi hatalom utáni magyar választáson

Egy rövid beszédben Orbán azt mondta, hogy a választási eredmény „fájdalmas számunkra, de egyértelmű” – írja a brit lap. 

