Magyar Péter: Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök

Magyar Péter a 444 kérdésére válaszolva elmondta, hogy más lesz a kormányzati struktúra, mint a Fidesz esetében volt. Csúcsminisztériumok helyett szakminisztériumok lesznek, lesz egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi tárca, külön tárca lesz a Pénzügyminisztérium – sorolta a Tisza Párt elnöke. Heteken belül meg fogják nevezni a minisztereket, akik szakértők lesznek.

A miniszterelnöki felhatalmazást két ciklusban maximalizálják, ő maga sem lenne tovább. Orbán Viktor már 36 évből 20 évet töltött ebben a pozícióban, nem lehet többé kormányfő. Hatalmas felhatalmazást kapott, de nem élt vele – tette hozzá.

Percről percre tudósításunkat a sajtótájékoztatóról itt érik el:

Magyar Péter tegnap este, még bőven a szavazatszámlálás közben posztolta ki, hogy felhívta őt Orbán Viktor miniszterelnök és gratulált a győzelemhez. Ezzel kapcsolatban a Tisza Párt elnöke azt mondta, hogy Gulyás Gergely hívta fel tegnap, és kérdezte, hogy Orbán Viktor gratulálhat-e neki. Gulyás megadta Magyar Péternek Orbán Viktor telefonszámát, aki fel is hívta őt. Magyar Péter pedig megköszönte a gratulációt.