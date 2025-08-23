Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

2p
Magyar Péter hét kérdést tett fel.

„Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája. Egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök” – kezdi szombati posztját Magyar Péter, arra reagálva, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépen utazott Horvátországba, írja a hvg.

Az Átlátszó korábban fotókat közölt arról, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária és családja tulajdonában lévő cég magángépén indult az Adriára.

Orbán Viktor egy hete még azt a látszatot próbálta kelteni, hogy fapados repülővel utazik, most pedig az egyik legtöbb pénzzel kitömött oligarcha család (Schmidt Mária, Ungár Péter) luxusgépén utazik az adriai luxushajókázásra. Korábban Orbán Viktor személyesen Schmidt Máriáék kedvéért módosított adójogszabályokat, hogy az oligarcháknak ne kelljen adót fizetniük. Ezután pedig ingyen nyaral Schmidt Máriáék adriai palotájában és ingyen utazgat a család luxusgépén. Korábban még egyértelműen azt mondták, hogy nyaralni megy a miniszterelnök. Most a lebukás után már munkáról hazudnak

– írja a Tisza Párt elnöke, majd felsorolja a Tisza Párt kérdéseit az esettel kapcsolatban.

Ezek a következők: Mennyibe került a repülőút? Ki fizette? Hányszor repült Orbán Viktor Schmidt Máriáék gépén? Azokat az utakat ki fizette? Ha ingyen utazott, bevallotta-e ezeket az utakat mint ajándékot? Osztott-e vissza a Schmidt-Ungár család Orbán Viktornak a jogszabályváltoztatásért cserébe? Hány milliárd forinthoz jutottak Scmidt Mária és Ungár Péter cégei az utóbbi 15 évben?

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút.

