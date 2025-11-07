2p
Közélet Magyar Péter Választás 2026

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

mfor.hu

Magyar Péter pártja kormányra kerülve minden nemzetközi megállapodást felülvizsgálna és szükség esetén újratárgyalna.

Három pontban reagált Orbán Viktor és a több kormánytagból álló magyar delegáció washingtoni útjára Magyar Péter a közösségi oldalán.

A Tisza Párt elnöke azt írta, hogy „lehet bábszínházat játszani, de a magyar történelem bebizonyította, hogy a hintapolitika nem működik. Nem lehet egyszerre kint és bent is egeret fogni.”

Hozzátette: „a magyar történelmet nem Brüsszelben, de nem is Moszkvában és nem is Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon és tereken.” Emellett megemlítette, hogy „a magyar emberek jövő áprilisban nem Zelenszkijről, nem Putyinról és nem is Trumpról szavaznak, hanem Orbán Viktor 16 éves teljesítményéről és a Tisza működő és emberséges Magyarország programjáról.”

A Tisza elnöke megerősítette: Magyarország helye Európában és a nyugati szövetségi rendszerben van.

Magyar Péter arról is írt, hogy minden olyan megállapodást támogatnak, amely valóban a magyar emberek életét, energiabiztonságát és a hazai vállalkozások versenyképességét segíti. 

Jelezte ugyanakkor, hogy a leendő Tisza-kormány minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal.

