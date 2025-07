Magyar Péter Orbán Viktornak: Ki kellene már bújni a nők szoknyája mögül

Kritizálta Orbán közéleti megjegyzéseit is: „Egészen gyomorforgató volt az előre megírt »interjú« azon része, amikor a »bátor« utcai harcos megint a nők szoknyája mögé bújt és arról értekezett, hogy milyen kár, hogy már nincsenek azok a nők a közéletben, akiket pont ő alázott meg, ő mondatott le és ő lökött a busz elé, hogy mentse a saját irháját.” A Tisza Párt elnöke itt vélhetően volt feleségére, Varga Juditra célzott, a miniszerelnök arról beszélt, hogy a korábbi igazságügyi miniszternek miniszterelnöki képességei voltak.

