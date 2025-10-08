Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

A TISZA Világ applikáció három hét alatt óriási siker lett. Több mint 300 ezer felhasználó, több száz új TISZA Sziget, több ezer új önkéntes. A hatalom támadása ismét kontraproduktív volt. A TISZA Világ elleni nevetséges lejáratási kísérlet több tízezer új letöltést hozott. Nem véletlenül pánikolnak Orbánék. Pontosan tudják, hogy egy jól szervezett önkéntes hálózattal és egy hatalmassá duzzadó online közösséggel nem tudják felvenni a versenyt. Kevés lesz ide a fizetett zsoldos sereg, az orosz és vietnámi troll hadtest. Tudják azt is, hogy a közösségimédia-felületeken a hirdetések betiltásával tizedére esik vissza az elérésük, hiszen valódi, őszinte tartalmat nem képesek létrehozni

- posztolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Míg Orbán Viktor miniszterelnök szerdán azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt, a programjuk Brüsszel programja. Hozzátette: szégyenteljes, mert a brüsszelieknek már semmi sem drága, bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról; jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak.