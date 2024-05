Magyar Péter összefüggésbe hozta Hitler és Orbán Viktor propagandaminiszterét

"Ma a göbbelsi, rogáni propaganda ismét szintet lépett és a magánélet legmélyebb részeit sem tisztelő, aljas lejárató cikket jelentetett meg a barátnőm édesanyjáról, aki egyébként semmilyen pozícióval nem rendelkezik a Tisza Pártban és ellentétben a fideszes oligarchákkal és politikusbűnözőkkel tisztességes munkából tartja el a családját". Ezt posztolta ki Magyar Péter a Facebook-oldalára. Kilátásba helyezve, hogy

"a hazug cikkek miatt természetesen feljelentést teszünk és kártérítési pert indítunk".

Magyar szerint a hölgy, akit az aljas propagandisták meghurcolnak nem közszereplő. Annyit tud elmondani róla, hogy büszke édesanya, akinek van 3 gyermeke, akik közül az egyik világbajnok vízilabdázó, aki épp most készül a párizsi olimpiára (az utalás a férfiválogatott kapusára, Vogel Somára vonatkozhat - a szerk). "Szégyellje magát mindenki, aki Rogán-Göbbels Antal tevékenységéhez bármilyen módon asszisztál! Remélem Simonka, Boldog, Völner, Rogán és a többi valódi (politikus) bűnöző kapcsán is hasonló cikkek születnek" - írta Magyar, posztja végére még annyit odabiggyesztve, hogy "milyen szép is az, amikor a hazugságok terjesztésében Rogán és Gyurcsány propagandája kéz a kézben jár".