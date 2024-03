Magyar Péter új pártja egy lesz a sok közül? Itt a lista, hogy kik próbálkoztak már hasonlóval

Magyar Péter elképesztő dinamikával robbant be a politikába: március 15-én jelentette be, hogy elindítja a Talpra, magyarok közösséget, és politikai pártot szervez. Azt pedig március 26-án mondta Varga Judit exférje, hogy

pár napon, egy-két héten belül be fogja jelenteni, hogy milyen pártot alapít vagy milyen párt színeiben kíván indulni a június 9-i EP-választáson. Van olyan párt, több is ma Magyarországon, ami képes ellenállni a rogáni nyomásgyakorlásnak. Úgyhogy nem tudjuk neki megtenni ezt a szívességet, hogy nem indulunk el. Elindulunk, és ezt a választást olyan eredménnyel fogjuk megnyerni, olyan eredményt fogunk elérni, ami még a Holdról is látszik

- mondta Magyar Péter. Elárulta, hogy több párttal is tárgyalt már, de egyelőre egyiket sem szeretné megnevezni, azt viszont hozzátette, hogy parlamenti párttal egyáltalán nem tárgyal.

Ennek kapcsán megnéztük, hogy milyen parlamenten kívüli pártok bontottak zászlót az elmúlt években.

1. Vona Gábor

A Jobbik 2018-ban lemondott pártelnöke, Vona Gábor tavaly szeptemberben jelentette be, hogy újra szerepet vállal a politikában. Mint mondta, nem fog össze a legnagyobb ellenzéki pártokkal. A politikus felidézte, hogy a 2018-as választások után jegyeztette be a Második Reformkor Alapítványt, amely az elmúlt években kulturális és közéleti tevékenységet folytatott, és most Második Reformkor – rövidítve 2RK – néven párttá alakul. Már azt is tudni, hogy Vona fogja vezetni az EP-listát, de mandátumszerzés esetén nem ő ülne be az EP-be. Sem a kormánypártokkal, sem az ellenzékkel nem készülnek politikai szövetségre.

Vona Gábor próbálkozik

A Második Reformkor elnökével a párttá alakulást követően interjút is készítettünk:

2. Márki-Zay Péter

Hódmezővásárhely polgármestere nemrég közösségi oldalán osztotta meg, hogy drukkol Magyar Péternek, akinek minden támogatást megadna. Hozzátette, hogy a jogász gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja, mint ő, de nem irigy rá, mert a célja, hogy valaki leváltsa Orbán Viktor rendszerét. A Mindenki Magyarországa Néppárt Kongresszusa februárban 21 főt jelölt az európai parlamenti listájára, melynek első helyén Márki-Zay Péter áll. Ugyanakkor annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy pártja listavezetőnek vegye fel Magyar Pétert az európai parlamenti választásokra. Azt tavaly nyáron jelentették be, hogy megalakult Mindenki Magyarországa Néppárt, amely az Európai Néppárthoz szeretne csatlakozni. Szerintük az Orbán-rendszer választáson leválthatatlan, ezért a szabályok megváltoztatására kell törekedni.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölttel készült interjúnkat itt olvashatják:

3. Jakab Péter

Egy időben viszonylag népszerű volt a Jobbik egykori elnöke, főleg a vehemens parlamenti beszédei miatt. Mára teljesen jelentéktelen lett. A Nép Pártján Mozgalom 2022. augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén bontott zászlót, ezzel is jelezve, hogy szerintük a hazánknak új államalapításra van szüksége. Jakab Péter az Országgyűlés feloszlatását, és új választást követelt március 15-én, valamint bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Orbán Viktor ellen. Felmérések szerint a biztos szavazók körében a Második Rerformkor és a Mindenki Magyarországa Néppárt jelenleg 3-3 százalékon áll. Jakab Péter Nép Pártján nevű mozgalma jelenleg 2 százalékos.

4. Mesterházy Attila

Az MSZP egykori elnöke, volt frakcióvezetője tavaly áprilisban jelentette be, hogy kilép az MSZP-ből. Azzal indokolta a távozást, hogy évek óta tévesnek tartja az MSZP vezetésének stratégiáját, már nem is hisz abban, hogy lehet ezen változtatni.

Helye van egy olyan új pártnak, amely szociáldemokrata értéket képvisel, igazságos Magyarországot akar, hisz a szabadság-egyenlőség-testvériség gondolatrendszerben, amely nemzeti modernizációt akar erős nemzeti érdekérvényesítés mellett, miközben nem kérdőjelezi meg Magyarország helyét az euroatlanti szövetségi rendszerben

- mondta a politikus. Új pártja a Szocialisták és Demokraták nevet kapta.

5. Pálinkás József

Még 2020 októberében történt, hogy Új Világ Néppárt néven alapított pártot Pálinkás József akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, az első Orbán-kormány oktatási minisztere. Az akadémikus nyilatkozataiból arra lehetett következtetni, hogy az úgynevezett Fidesz-árvákat szerette volna pártjával megszólítani. Középtávú céljuk egy új erős jobbközép formációvá válás volt. A 2022-es országgyűlési választás után kialakult helyzetet értékelve a jogutód nélküli feloszlás mellett döntöttek.

6. Gattyán György

Miután 2022-ben az 1 százalékot elérte, a 2024-es EP-választáson újra elindul a Megoldás Mozgalom, a többi ellenzéki párttal nem lesz semmilyen együttműködése. Sem a jelenlegi kormányzópártokban, sem az ellenzéki pártokban és azok szövetségeiben sem látják azt a fajta szellemiséget, amit 67 évvel ezelőtt szüleik, nagyszüleik képviseltek, amiért életüket áldozták. Még 2022 elején derült ki, hogy bejegyezték Gattyán György pártját, amelynek hivatalosan már nem a milliárdos üzletember az elnöke.

7. Szanyi Tibor

2020 márciusában Szanyi Tibor új pártot alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) néven. A volt szocialista politikus vezetésével elindul az ISZOMM és az Európai Baloldal Párt közösen a jövő évi EP választáson. A közleményük szerint: a választási szövetség nyitott minden magyar baloldali szervezet, műhely és közösség számára, amely elkötelezett a szociális igazság, valamint a rendszerkritikus értékrend mellett.

8. Volner János

A volt jobbikos és volt Mi Hazánk-os, a parlamentből legutóbb kikerülő Volner János 2022 májusában jelentette be, hogy a legutóbbi pártjának a Volner Pártnak első, másfél éves szakasza lezárult. A jövőben Huxit Párt néven folytatják tovább és a legfontosabb céljuk, hogy elérjék Magyarország kilépését az Európai Unióból. 2022 decemberében derült ki, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felkérte Volner Jánost külgazdasági attasénak, de ez végül meghiúsult, így a Huxit Párt elnökeként próbál a felszínen maradni.