Magyar Péter reagált cége profitjáról szóló cikkünkre

Ahogy lapunk megírta, az elmúlt egy évben megsokszorozta az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. nyereségét a Tisza Párt elnöke.

A beszámoló szerint a 11,4 millió forintos nettó árbevétel tavaly 36,7 millióra nőtt, azaz több mint háromszorosára. A nyereség 324 ezer forintról 16,7 millió forintra hízott, ami még szebb szorzó.

A sajtón végigfutó hírre Magyar Péter Facebook-oldalán reagált:

"Látom sokan óriási szenzációként számolnak be arról, hogy a cégem 2024-ben megháromszorozta a bevételét és már majdnem annyi nyereséget termelt, amennyit Mészáros Lőrinc egy dobozos Hell kávé luxusjachton történő kinyitása alatt kaszál.



Mivel sokan firtatják ennek az üzleti csodának a titkát, a tegnapi nyílt levél után most már elárulhatom, hogy ez a páratlan üzleti eredmény nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy 2023-ban volt szerencsém a Vállalkozót személyesen is meghallgatni egy szerény fogadáson. Azóta nem tudok hibázni. Legyetek bátorak ti is!



Bilincs, bilincs, rács, rács. A stróman egy szó" – tette hozzá Magyar Péter.