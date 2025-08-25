Magyar Péter reagált Orbán Győző hatvanpusztás megszólalására

Orbán Viktor édesapja interjút adott a rogáni propaganda bulvár zászlóshajójának, a Borsnak és megmutatta, hogyan kell benzines kannával tüzet oltani. A hiánypótló interjúból megtudhattuk, hogy amit Hatvanpusztán látunk, az igazándiból portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep, tisztilak, béresház, gépszín, szerelőakna, aszaló, szociális helyiség, munkáslakás, raktár. Az is kiderült, hogy a festett, kazettás mennyezetű könyvtárban nem gabonát fognak tárolni, hanem az Orbán család iratait évezredekre visszamenően. A medence pedig a 12 dédunokának készült. Megtudhattuk azt is, hogy a gazdálkodás már jövőre elkezdődhet, pont Orbán Győző 86. születésnapján

- Magyar Péter így reagált a Facebook-oldalán arra, hogy Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző interjút adott a Borsnak.

A Tisza Párt elnöke hozzátette: sajnos a 30 milliós előnevelt fákról, a pánikszobáról és a birtokon tárolt harcjárművekről nem osztott meg részleteket, ahogy arról se, hogy az antilop-, vagy a zebratenyésztés lesz-e a gazdaság a főprofilja.

Azt viszont megtudhattuk, hogy Orbán Győző sosem indult állami közbeszerzéseken. Persze, csak azok a cégek, akiktől ő a tízmilliárdos megrendeléseket kapta. Meg kell hagyni, hogy az idősebb Orbánnak is van humora. Vagyis annak, aki ezeket a válaszokat írta. Lesz dolga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalnak. Kedves Győző Bátyám, ugyan én csak egy jogász vagyok, de ha lenne egy gazdaságom, akkor nem robotfűnyírót vennék, hanem birkákat

- írta Magyar Péter.