Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

A Tisza-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.

- jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A kormány korábban a témában azt mondta, a magyar gazdaság nem visel el még egy munkaszüneti napot. 2024-ben a Jobbik nyújtott be népszavazási kezdeményezést azzal kapcsolatban, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen-e, de a kérést a Kúria elutasította. 2025-ben újra nekifutottak, ekkor a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is átengedte a kezdeményezést.