1p
Közélet Magyar Péter

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

mfor.hu

Elárulta, hogy mit tennének, ha kormányra jutnának.

A Tisza-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.

- jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A kormány korábban a témában azt mondta, a magyar gazdaság nem visel el még egy munkaszüneti napot. 2024-ben a Jobbik nyújtott be népszavazási kezdeményezést azzal kapcsolatban, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen-e, de a kérést a Kúria elutasította. 2025-ben újra nekifutottak, ekkor a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is átengedte a kezdeményezést.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

Ügyfélkapun érkezett a kormány levele.

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

A miniszter mindenkivel tárgyalna.

Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Ha nem teljesülnek a követeléseik, kedden is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Benzinkúton éjszakáznak, holnap pedig visszatérnek a kamionosok Budapest útjaira. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre bírja a nyomást, pedig az egyik szervező személyesen is elvitte az épületbe a kamionosok követeléseit. 

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Keletre ment átvágni hétfő délelőtt Orbán Viktor

Jobb helye van itt a pénznek? Erről is beszélt az M4-es autóút új szakaszának átadásán a miniszterelnök.

“Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” Olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

A szegénységi adatokat vettük górcső alá.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168