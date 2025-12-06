Magyar Péter részleteket árult el a Tisza programjából

Szombaton rendezték a Tisza Párt kecskeméti rendezvényét, Magyar Péter itt beszélt személyi kérdésekről is. Az már korábban tudható volt, hogy Gajdos Lászlóra bízná az állatvédelmi ügyeket, a hvg.hu cikke szerint azonban most konkretizálta ezt: tízmilliárd forintos menhelyprogramot, állatkertfejlesztést és ivartalanítási programot szán a Tisza kormányán belül a nyíregyházi állatkert igazgatójának felügyelete alá, amennyiben a párt győzedelmeskedik áprilisban.
Magyar Péter emellett bejelentette, hogy a Tisza önálló egészségügyi minisztériumot hoz létre Hegedűs Zsolt vezetésével, ő felel majd azért, hogy pontosan kidolgozza a programjukat. A cikk szerint a program része lehet, hogy
évente minimum ötszáz milliárddal többet költene az állam egészségügyre, rendeznék a szakmában dolgozók béreit, hét szuperkórházat építenének, hazahoznák az uniós pénzeket és fejlesztenék a kis vidéki kórházakat.