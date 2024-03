Rogán Antal lemond, és Magyar Pétert letartóztatják? Őrült keddre ébredtünk, ha mindez igaz

Magyar Péter március 19-én a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen járt azért, hogy beszámoljon információiról a Völner-Schadl-ügyben, mivel állítása szerint a végrehajtók botrányában Rogán Antal is érintett. Erről szóló bizonyítékának közzétételét március 26. reggel 9 órára ígérte, a hangfelvétel egyidőben felkerül YouTube-csatornájára azután, hogy átadja a hatóságnak is.

Mit várnak lapcsaládunk olvasói Magyar Pétertől?

Fotó: Mfor / Izsó Márton

Varga Judit politikai pályára lépő volt férje egy hétfő esti interjúban is rendkívül erős kijelentéseket fogalmazott meg, ahogy arról lapunk is beszámolt, állítása szerint Gulyás Gergely, Rogán Antal és Schadl György neve is elhangzik majd a kedd délelőtt nyilvánosságra kerülő hangfelvételen. További részleteket itt olvashat:

Kapcsolódó cikk Magyar Péter: "Varga Judit azt mondta, ez egy maffiaállam" Gulyás Gergely, Rogán Antal és Schadl György neve is elhangzik a kedden nyilvánosságra kerülő hangfelvételen - állítja Magyar Péter.

Mit gondolnak olvasóink?

Egy nappal a Magyar Péter által beígért bizonyíték közzététele előtt szavazással fordultunk olvasóinkhoz, arra voltunk kíváncsiak, hogy mégis mit gondolnak, milyen következménye lesz, ha lesz-e egyáltalán következménye a nyilvánosságra hozandó felvételnek. A rendkívül nagy érdeklődést kiváltó témában több ezer szavazat érkezett.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, olvasóink döntő többsége szerint nem lesz eredménye a hangfelvétel közzétételének, 36,1 százalék szerint semmi következménye nem lesz az üzletember-jogász által beígért bizonyítéknak, míg szintén 36,1 százalék szerint egy ügyészségi vizsgálat indul majd, ám ennek nem lesz érdemi végeredménye.

Magyar Péter minden bizonnyal nem örülne annak sem, hogy olvasóink 7,3 százaléka szerint őt fogják letartóztatni, miközben a kormányzati lemondásban, vagy Rogán Antal távozásában összesen kevesebb mint 5 százalék reménykedett.

Jön a kedd reggeli nagy semmi?

Ami biztos, hogy cikkünk megjelenése után egy órával Magyar Péter a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre érkezik majd, és végre a nyilvánosság és a hatóság elé tárja a bizonyítékként felbeszélt hangfelvételt – abban azonban, hogy ezzel képes lenne érdemi változást előidézni a potenciális választók sem igazán hisznek.