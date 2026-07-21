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Közélet Magyar Péter

Magyar Péter saját felelősségéről is beszélt a fontos videóban

mfor.hu

A miniszterelnök már az eddiginél is nagyobb tiszteletet érez.

Ahogy az Mfor is beszámolt róla Polgár Judit világhírű sakkmester a gyors államfői jelölést visszautasította:

Erre reagálva Magyar Péter kormányfő hétfő este egy videóüzenetben mondta el véleményét az aktuális helyzetről.

Az első szó a köszöneté

A miniszterelnök közösségi oldalán köszönetet is mondott. 

„Köszönöm neki, hogy komolyan vette a felkérést! Köszönöm a nyitottságát, az egyenes beszédét és azt a méltóságot, amellyel ezt a helyzetet kezelte.”

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a hibákért a felelősség kizárólag őt terheli.

„Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter üzenetét itt tekintheti meg:

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