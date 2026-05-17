Magyar Péter sistergős bejegyzéssel ébresztett: arany és márvány borít mindent

A Kúria elnökét lemondásra szólította, miután megosztotta a nyilvánosággal a mérhetetlen luxust ábrázoló képeket.

Ismételten távozásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét. A kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy a Kúria elnöke szombazon még közleményben kérte ki az állítást, hogy a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet a Kúria épületének több tízmilliárdos felújításának keretében. Magyar Péter így fogalmazott:

Elnök úr, íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben – mondta.

Majd a kormányfő listát közölt, melyekhez szemléletes és részletgazdag képeket is csatolt. Az egyik ilyenből például részletes leírás látható arról, hogy az új kormányfő szerint milyen hidegburkolatot kapott volmna egy bizonyos vizes blokk. Erről ez látható a közösségi oldalhoz mellékelt képek egyikén: új, beltéri, fehér márvány burkolat, csúszásmentesített felülettel.  

Íme a részletes, tételes lista, melyet az újdonsült kormányfő közölt:

  • aranyozott plafon az elnöki szobában;
  • gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben;
  • bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal;
  • üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt;
  • új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással.

 

