Messzire ment Magyar Péter

Kapcsolódó cikk Pogátsa Zoltán: Nagyon helyes, hogy Magyar Péter 10 milliárd felett vagyonnövekedési adót vezetne be A közgazdásszal lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Klasszis Podcast legfrissebb adásában.

Mi jöhet még? Bezárják a kórházi osztályokat, postahivatalokat, megszüntetik a vasúti szárnyvonalakat. Most az óvodák vannak soron? És pont ezzel egyidőben hirdetnek kocsma fenntartási programot 1 milliárd forint közpénz felhasználásával. Ezt nevezik Orbánék család- és vidékbarát kormányzásnak” — érvelt Magyar Péter.

„A soproniak hatalmas felháborodására a polgármester úgy reagált, hogy a rossz állapotban lévő intézményeket zárják be. Ezzel szemben az igazság az, hogy az épületek teljesen elfogadható állapotban vannak, a Dózsa György úti nemrég esett át fűtés korszerűsítésen és a nyílászárókat is cserélték.

„A soproni tiltakozást szervező édesanyák elmondták, hogy a Dózsa György utcai és a Gesztenyés körúti óvodának a bezárása derült égből villámcsapásként érte a szülőket és a dolgozókat is. Minden előzmény nélkül közölték velük, hogy a következő tanévtől nem fog kinyitni az intézmény. Semmilyen egyeztetés nem előzte meg, hivatalos tájékoztatást azóta sem kaptak. Sopronban két óvoda teljes bezárásáról és 4 óvódában csoportok összevonásáról döntene ma a fideszes önkormányzat” — írta.

Csütörtök „délelőtt Sopronba utaztam és részt veszek azon a demonstráción, amit a soproni óvodabezárások ellen tiltakozó édesanyák szerveznek a soproni főtérre. Meglátogattuk a két bezárásra ítélt intézményt, a nemrég teljesen felújított Dózsa György utcai és a Gesztenyés körúti tagóvodát a helyi Tisza Szigetek tagjaival” — számolt be róla.

