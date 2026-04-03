Magyar Péter Szabó Bencére és Pálinkás Szilveszterre is számít a csapatában

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalban szán szerepet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szabó Bencének és Pálinkás Szilveszternek nagypénteki Facebook-bejegyzése alapján. Szabó Bence nemrég a Tisza Párt informatikusai ellen zajló állítólagos titkosszolgálati akciókról beszélt a nyilvánosságnak, Pálinkás Szilveszter pedig a Honvédelmi Minisztérium és a katonai vezetésről nyilatkozott a Telexnek. A százados egyebek mellett arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fiát, Orbán Gáspárt akkor is kiszolgálja a katonai vezetés, ha nem fűződik magyar nemzeti érdek a missziójához. A csádi katonai misszióban például Orbán Gáspár 50 százalékos harcértékveszteséggel számolt, vagyis azzal, hogy az általa vezetett katonák fele meg fog halni.

A magyar kormány és az érintett állami szervek elutasították Szabó Bence állításait, és büntetőfeljelentést tettek ellene.

Pálinkás Szilveszter nyilatkozatára Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebookon reagált. „A Magyar Honvédség pártpolitikától független intézmény — és az is marad. Éppen ezért sajnálatos, amikor egyes személyek Ruszin-Szendi Romulusszal az élen politikai célok szolgálatába állítják azt. A fegyveres erők politizálástól való távol tartása mindannyiunk közös érdeke és kötelessége.” – írta.

„Egy olyan időszakban, amikor a hazai kritikus energetikai infrastruktúra válhat támadások célpontjává, hazánk energiabiztonsága minden magyar állampolgár egyik legfontosabb ügye. Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlatot és elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Egy ilyen környezetben a kritikus energetikai infrastruktúra védelme nem politikai kérdés — minden katona kötelessége. Sajnálatos, hogy Pálinkás százados számára ez nem egyértelmű.” – tette hozzá a honvédelmi miniszter.