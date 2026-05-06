Magyar Péter számára ezek igazán szívderítő hírek – itt vannak a Medián új számai

Tovább tart a győzteshez húzás, már minden fideszesre három Tisza-szimpatizáns jut, és egyre javul a közhangulat – erről számolt be a HVG számára április vége és május eleje között készített Medián-elemzés.

A válaszadók által felidézett április 12-ei Tisza–Fidesz-szavazatarány (62:24) nemcsak a tényleges belföldi listás arányt (56:36) haladja meg, hanem a választást követő héten készült első felmérés már ugyancsak „győzteshez húzó” 59:26-os arányát is.

Elérte a 70 százalékot a Tisza

A cikk szerint ha most vasárnap újra választás lenne, a Tisza Pártra szavazna a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka, míg a Fidesz mellett már csak 21 százalék tart ki, miközben a választani tudók 68 százaléka, a választani tudó „biztos” szavazóknak pedig már 70 százaléka támogatná egy következő választáson az új kormánypártot.

A felmérés eredményei szerint az idő múlásával egyre kevesebben gondolják azt is, hogy Orbán Viktor alkalmas volt a miniszterelnöki poszt betöltésére; most, utólag mindössze 39 százalék tartja inkább alkalmasnak, 59 százalék pedig visszatekintve egyáltalán nem elégedett vele. Magyar Péter alkalmassága ezzel szemben 72 százalék számára nem kérdés, ami hibahatáron belül kevesebb ugyan, mint közvetlenül a választás utáni euforikus hangulatban, de a választásokat megelőző pillanatképhez viszonyítva drasztikus, 18 százalékpontos emelkedést mutat, ráadásul a képességeiben teljesen megbízók aránya azóta megduplázódott.

Egyre többen vonnák felelősségre Orbán Viktort

A teljes társadalom kétharmada (és még a megmaradt Fidesz-szavazók nyolcada is) úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tetteiről, és csak 28 százalék szerint nem lenne helyes a jogi eljárás megindítása. A Tisza Párt szavazói a legszigorúbbak e kérdésben: 88 százalékuk számoltatná el a leköszönő kormányfőt a vádlottak padján.

Javult a közhangulat

A HVG cikke szerint emellett Tisza szavazótáborának növekedésével és Orbán Viktor megítélésének romlásával összhangban változott a közhangulat is: 63 százalék szerint általában véve jó irányba mennek a dolgok az országban, és csak 23 százalék szerint tartanak rossz irányba. A választás óta majdnem megduplázódott az optimisták száma, a pesszimistáké pedig még ennél is nagyobb mértékben csökkent.