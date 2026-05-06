Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Magyar Péter számára ezek igazán szívderítő hírek – itt vannak a Medián új számai

Tovább nőtt a Tisza támogatottsága. 

Tovább tart a győzteshez húzás, már minden fideszesre három Tisza-szimpatizáns jut, és egyre javul a közhangulat – erről számolt be a HVG számára április vége és május eleje között készített Medián-elemzés.

A válaszadók által felidézett április 12-ei Tisza–Fidesz-szavazatarány (62:24) nemcsak a tényleges belföldi listás arányt (56:36) haladja meg, hanem a választást követő héten készült első felmérés már ugyancsak „győzteshez húzó” 59:26-os arányát is.

Elérte a 70 százalékot a Tisza

A cikk szerint ha most vasárnap újra választás lenne, a Tisza Pártra szavazna a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka, míg a Fidesz mellett már csak 21 százalék tart ki, miközben a választani tudók 68 százaléka, a választani tudó „biztos” szavazóknak pedig már 70 százaléka támogatná egy következő választáson az új kormánypártot.

A felmérés eredményei szerint az idő múlásával egyre kevesebben gondolják azt is, hogy Orbán Viktor alkalmas volt a miniszterelnöki poszt betöltésére; most, utólag mindössze 39 százalék tartja inkább alkalmasnak, 59 százalék pedig visszatekintve egyáltalán nem elégedett vele. Magyar Péter alkalmassága ezzel szemben 72 százalék számára nem kérdés, ami hibahatáron belül kevesebb ugyan, mint közvetlenül a választás utáni euforikus hangulatban, de a választásokat megelőző pillanatképhez viszonyítva drasztikus, 18 százalékpontos emelkedést mutat, ráadásul a képességeiben teljesen megbízók aránya azóta megduplázódott.

Egyre többen vonnák felelősségre Orbán Viktort

A teljes társadalom kétharmada (és még a megmaradt Fidesz-szavazók nyolcada is) úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tetteiről, és csak 28 százalék szerint nem lenne helyes a jogi eljárás megindítása. A Tisza Párt szavazói a legszigorúbbak e kérdésben: 88 százalékuk számoltatná el a leköszönő kormányfőt a vádlottak padján.

Javult a közhangulat

A HVG cikke szerint emellett Tisza szavazótáborának növekedésével és Orbán Viktor megítélésének romlásával összhangban változott a közhangulat is: 63 százalék szerint általában véve jó irányba mennek a dolgok az országban, és csak 23 százalék szerint tartanak rossz irányba. A választás óta majdnem megduplázódott az optimisták száma, a pesszimistáké pedig még ennél is nagyobb mértékben csökkent.

Karácsony Gergely kegyelemdöfésről beszél, itt a döntés a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Megsemmisítették a rendelet egyes rendelkezéseit.

Szabó Bence már nem gyanúsított, hamarosan az eljárás is lezárulhat

Hamarosan az eljárást is megszüntethetik.

Magyar Péterék kemény feladatot kaptak: ketyeg az óra az EU-s pénzekért

A határidők nem csúsznak tovább.

A határidők nem csúsznak tovább.

Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

A leendő miniszterelnök külföldi utazása idején sem pihen. Egészen Rómáig, az ottani kormányfő hivataláig megy.

Otthagyja az elnöki széket Orbán Balázs

Nyolc évig vezette az egyetemi testületet.

Magyar Péter Olaszországba utazik, megnevezte a helyettesét

Ruff Bálint irányítja a kormányalakítási előkészületeket Magyar Péter olaszországi távolléte alatt.

Gulyás Gergely szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít

Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett.

Magyar Péter aggasztó hírt osztott meg: a vártnál is üresebb az államkassza

Korlátozás nélküli pénzszórásról, 6,8 százalékos hiányról szivárogtak ki hírek. 

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

