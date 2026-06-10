Magyar Péter személyesen adhat át valami újdonságot Sulyok Tamásnak

Magyar Péter még egyszer meg fogja keresni Sulyok Tamás köztársasági elnököt és négyszemközti találkozót kezdeményez a lemondása érdekében. A miniszterelnök erről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt erről kedden este.
A kormányfő a műsorvezető azon felvetésére, miszerint a Sulyok Tamás „eltávolításával” kapcsolatos ügy láthatóan megállt, nemmel felelt, hozzátéve, hogy
„erre adtak felhatalmazást a magyar emberek” és benne volt a vállalásaik között, hogy a jogállam leépítését csendben végignéző „bábok nem maradhatnak”.
Emlékeztetett, hogy ezért beszélt Sulyok Tamással korábban, aki eleinte nyitottnak is bizonyult a kérésre, „aztán végül valamilyen oknál fogva” mégis ragaszkodott a székéhez.
Továbbra is elszánt a lemondás ügyét illetően
Leszögezte: elszántsága mit sem változott, s mivel „szeretné megóvni a magyar jogállamot”, még egyszer meg fogja keresni a köztárasági elnököt és meg fogja kérni, hogy négyszemközt üljenek le.
„Fogok vele még egyszer beszélni, lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni” – jelentette ki,.
Kitért arra, hogy ha nem, akkor rövidesen el fognak járni az eredeti célnak megfelelően. (MTI)
Az interjút itt nézheti végig: