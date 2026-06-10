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Közélet Magyar Péter programja

Magyar Péter személyesen adhat át valami újdonságot Sulyok Tamásnak

mfor.hu

Vajon mi lehet az? Egy biztos, újabb fordulat van kilátásban egy interjú alapján.

Magyar Péter még egyszer meg fogja keresni Sulyok Tamás köztársasági elnököt és négyszemközti találkozót kezdeményez a lemondása érdekében. A miniszterelnök erről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt erről kedden este.

A kormányfő a műsorvezető azon felvetésére, miszerint a Sulyok Tamás „eltávolításával” kapcsolatos ügy láthatóan megállt, nemmel felelt, hozzátéve, hogy

„erre adtak felhatalmazást a magyar emberek” és benne volt a vállalásaik között, hogy a jogállam leépítését csendben végignéző „bábok nem maradhatnak”.

Emlékeztetett, hogy ezért beszélt Sulyok Tamással korábban, aki eleinte nyitottnak is bizonyult a kérésre, „aztán végül valamilyen oknál fogva” mégis ragaszkodott a székéhez.

Továbbra is elszánt a lemondás ügyét illetően

Leszögezte: elszántsága mit sem változott, s mivel „szeretné megóvni a magyar jogállamot”, még egyszer meg fogja keresni a köztárasági elnököt és meg fogja kérni, hogy négyszemközt üljenek le.

„Fogok vele még egyszer beszélni, lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni” – jelentette ki,.

Kitért arra, hogy ha nem, akkor rövidesen el fognak járni az eredeti célnak megfelelően. (MTI)

Az interjút itt nézheti végig:

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