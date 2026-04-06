Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

A Facebookra feltöltött videójában a Török Áramlat gázvezeték elleni állítólagos szabotázskísérletről azt mondta: valószínűleg a választásokig nem fog kiderülni, kik rendelték meg a vasárnapi szerbiai „provokációt”, de szerinte Orbán Viktor „bármire és mindenre képes” a hatalom megtartása érdekében.

Szerinte egy olcsó színházat látunk, és ezt a történetet már megírták Hollywoodban, az Amikor a farok csóválja című filmben:

ott is a bajba került hatalom próbál mesterséges válságot gyártani, hogy elterelje a figyelmet arról, ami valójában történik, ott is „egy hatalmas gépezet dolgozik azon, hogy egy kitalált konfliktussal megfordítsa a választást”.

De ott jobbak voltak a színészek, és jobb volt a rendezés is, tette hozzá Magyar Péter. Úgy véli, hogy Orbán Viktor már nem képes kezelni a válságokat, és már semmi más nem érdekli, csak a saját politikai túlélése.

A Tisza Párt elnöke erint a magyarok átlátnak a szitán, tudják, hogy nem az a fontos, amit „a hírekben és a propagandában látnak”, hanem hogy mi a valódi teljesítmény, és mi marad a hónap végén a pénztárcában.

A politikus monológját a '80-as évek végi rendszerváltás egyik ismert, Továrisi konyec! (Elvtársak, vége van!) feliratú plakátja előtt állva mondta el.