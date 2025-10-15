Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Facebook-bejegyzésben fejtette ki véleményét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az utóbbi napokban hazánkban és Brüsszelben is nagy port felvert állítólagos brüsszeli magyar kémügyről. (Erről bővebben az alábbi ajánlóra kattintva olvashat.)

Magyar hozzászólása azért különösen érdekes, mert a brüsszeli magyar kémhálózat állítólagos, 2015-2017 közti működése idején maga is uniós diplamata volt: a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt.

"A brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015-2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe.

Szerintem Várhelyi Olivér jelenlegi uniós biztos, akkori uniós nagykövet (és egykori főnököm), nem bontotta ki az igazság minden részletét, amikor ezt a minap tagadta a hivatalos vizsgálat során"

- írja Magyar, aki szerint miután Lázár János vette át az uniós ügyek irányítását, „szakpolitikai felkészültséggel nem rendelkező fura figurák érkeztek Brüsszelbe fedett, 'diplomata' munkakörbe, akik valószínűsíthetően a magyar szolgálatoknak dolgoztak, és az lehetett a feladatuk, hogy magánéletileg és politikailag terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről.”

Magyar hozzáteszi, hogy ő visszautasította velük az együttműködést.

"Legalább 100 ember tudja, hogy mi történt ebben az időszakban, ahogy azt is sejti, hogy mindez magyar érdeket szolgált-e, vagy hatalmi paranoiát. Magyar érdeket szolgált-e, vagy egy másik ország érdekét?

Én magam úgy sejtem, hogy erre a tevékenységre nem kizárólag a magyar nemzeti érdek védelmében került sor"

- fogalmaz Magyar, aki végezetül hozzáteszi, hogy