Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Európai Unió Lázár János Magyar Péter

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

mfor.hu

Várhelyi Olivér pedig nem mond igazat? Megszólalt a kémügy idején uniós diplomataként szolgáló Tisza-elnök.

Facebook-bejegyzésben fejtette ki véleményét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az utóbbi napokban hazánkban és Brüsszelben is nagy port felvert állítólagos brüsszeli magyar kémügyről. (Erről bővebben az alábbi ajánlóra kattintva olvashat.)

Magyar hozzászólása azért különösen érdekes, mert a brüsszeli magyar kémhálózat állítólagos, 2015-2017 közti működése idején maga is uniós diplamata volt:  a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt.

"A brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015-2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe.
Szerintem Várhelyi Olivér jelenlegi uniós biztos, akkori uniós nagykövet (és egykori főnököm), nem bontotta ki az igazság minden részletét, amikor ezt a minap tagadta a hivatalos vizsgálat során"

- írja Magyar, aki szerint miután Lázár János vette át az uniós ügyek irányítását, „szakpolitikai felkészültséggel nem rendelkező fura figurák érkeztek Brüsszelbe fedett, 'diplomata' munkakörbe, akik valószínűsíthetően a magyar szolgálatoknak dolgoztak, és az lehetett a feladatuk, hogy magánéletileg és politikailag terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről.

Magyar hozzáteszi, hogy ő visszautasította velük az együttműködést.

"Legalább 100 ember tudja, hogy mi történt ebben az időszakban, ahogy azt is sejti, hogy mindez magyar érdeket szolgált-e, vagy hatalmi paranoiát. Magyar érdeket szolgált-e, vagy egy másik ország érdekét?
Én magam úgy sejtem, hogy erre a tevékenységre nem kizárólag a magyar nemzeti érdek védelmében került sor"

- fogalmaz Magyar, aki végezetül hozzáteszi, hogy

„2018-at követően az is tudomásomra jutott, hogy a magyar szolgálatok a brüsszeli éveim alatt sokak mellett engem is megfigyeltek és lehallgattak. Hogy erre Lázár János és Várhelyi Olivér tudtával, vagy utasítására került-e sor, azt nem tudom.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

A brüsszeli kémbotrányról is megszólalt a miniszter.

Óriási csatába keveredett a magyar válogatott és a Sztárban sztár

A 41. hét nézettségi adataiban felbolydult az állóvíz.

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

Surányi György az MNB volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián beszélt erről.

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A választás napján rengeteg videó és hangfelvétel készült szavazatvásárlásról, befolyásolásról.

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

A NAV csak kirívó esetekben indítana vizsgálatot a vagyonadóval kapcsolatban – mondta Magyar Péter a Szabad Európának. Több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte, Magyarországot pedig megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a jövőben.

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

A 70 éves egykori francia elnöknek egy hét múlva kell börtönbe vonulnia, de a kora miatt kérvényezheti a szabadlábra helyezését. 

A politikai hirdetések utáni világ: mesébe bújtatott propaganda

Igen kreatív emberek dolgoznak az ügyön. 

Mráz Ágoston szerint fake news a New York Times-ban megjelent mondata

Mráz Ágoston, a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője cáfolja, hogy a New York Times-nak ilyet mondott volna. 

Valami nincs rendben a Nemzetközi Úszószövetség alapkő-letételénél

A székházat is tartalmazó Láng projekt újragondolt terveit szerint még csak ezután tárgyalja az Országos Építészeti Tervtanács. Addig is a református egyház egyik ingatlanában húzzák meg magukat. 

Itt van Lázár és Csányi rendkívüli bejelentése

Itt van Orbán Viktor, Lázár János és Csányi Sándor rendkívüli bejelentése

Gödöllőn tettek rendkívüli bejelentést, 100 millió euróról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168