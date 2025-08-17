2p
Magyar Péter tiltakozó levelet küldött Moszkvának

Hivatalos tiltakozó levelet küldött Magyar Péter Oroszország budapesti nagykövetének.

Az ügy előzménye, hogy a héten  az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) egy jelentést tett közzé, amelyben megismétli a magyar kormányzati vádakat azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt az Európai Bizottság támogatását élvezi jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrások formájában, amelyet Orbán Viktor kormányának megbuktatására használ. Emellett azt a – szintén a magyar kormány képviselőitől gyakran hallott – vádat is leírta az SZVR, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimje az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.

Az orosz nagykövetnek Magyar Péter azt írta: a közlemény elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba. 

„Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását” 

- írta Magyar Péter. Egyetlen külföldi hatalomnak – legyen szövetséges, ellenfél vagy bármi más – sincs joga megkísérelni politikai jövőnk alakítását vagy választásaink kimenetelének meghatározását – tette hozzá. 

„Hivatalosan tiltakozom az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által tett kijelentések és azok hivatalos, illetve állami csatornákon való terjesztése ellen”

- írta a Tisza Párt elnöke, valamint haladéktalan és nyilvános magyarázatot kért az Oroszországi Föderáció Nagykövetségétől arról, hogyan születhetett meg az SZVR közleménye. 

A levél teljes terjedelmében alább olvasható:

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egyébként nem tartja beavatkozási kísérletnek az orosz titkosszolgálat közleményét.

