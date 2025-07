"Be kell valljam, hogy a szombathelyi InterCity-n az idős hölgy fejére eső lámpabúra csavarjait is én lazítottam meg, sőt jómagam saját kezűleg kapcsoltam le a klímát a Győri Kórházban, ahová a hölgyet szállította a mentő.

Azt is el kell hogy ismerjem, hogy a vonatokon bekrepáló budikat is én tömítettem el és a Siemens karbantartói közé is én csempésztem ürgebőrbe varrt ukrán szabotőröket, hogy tönkretegyék a balatoni sorompókat."