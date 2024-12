Magyar Péter ugrik be Sulyok Tamás helyére

Kapcsolódó cikk Sulyok Tamás rendkívüli beszéde a nemzethez: „Ha szorosan tartjuk a másikat, ő is megtart minket” Sulyok Tamás karácsonyi köszöntőjében a közösség erejére és a nemzet összetartozására hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a közös cél érdekében együtt kell dolgozni.

