Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, jelenlegi árfolyamon mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás.

Magyar Péter a Facebook-oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta: „minden centet hazahozunk”.

„Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl. Tegnap még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal.

Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésére és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromoshálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új HÉV-szerelvények, a helyiérdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére.
 

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Az új idők szele Varga Mihály csapatát is megcsapta?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Visszaszúrt az MCC Magyar Péternek

Alapítványként folytatják tovább.  

Újabb tőrdöfés a Fidesznek: megszüntetik az MCC-t

Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva), amelyek nem egyetemfenntartók – jelentette be a miniszterelnök pénteken Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

A rendőrség előállította K. Endrét, akinek elnöki kegyelme kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezető kegyelmi ügyet.

Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Az előzetes adatok szerint idén áprilisában 5410 gyermek született, és 9946 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent.

Macskájával fogadta Magyar Pétert a belga miniszterelnök

Csütörtökön Bart De Wever belga kormányfővel, pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Három minisztere is elkísérte.

A Népszava online címoldala

Lépett a Mediaworks: pénteken már nem jelenik meg a nyomtatott Népszava

Több mint tíz éve fennálló szerződéseit bontotta fel a Népszavának a Mediaworks, ezért a lap pénteken nem tud megjelenni nyomtatott formában. A főszerkesztő szerint ki akarják végezni őket.

