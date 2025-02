A tavalyi európai parlamenti választásokat már a Tisza nyerte Újpesten, ahol most csak a DK és a Fidesz méri össze erejét egy időközi országgyűlési választáson.

A DK elnöke február 22-én, reggel 10 órakor tartja majd 21. évértékelő beszédét egy belvárosi hotelben. Az esemény sajtónyilvános része körülbelül 11 óráig tart, azt a DK és Gyurcsány Ferenc Facebook oldala is élőben fogja közvetíteni.

Az időpontot szerdán jelentette be a Demokratikus Koalíció (DK).

