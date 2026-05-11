Magyar Péter utasítást adott az Orbán-kormány minisztereinek

Szűkszavú utasítást tett közzé hétfő este a miniszterelnök, amelyben rendkívül rövid határidővel kért tájékoztatást az Orbán-kormány korábbi, jelenleg ügyvezetői szerepben lévő minisztereinek. A közzétett levélben így fogalmazott:

„Tisztelt Miniszter Urak!

Kérem soron kívüli, írásbeli tájékoztatásukat ma 22:00 óráig arra vonatkozóan, hogy 2026. május 09. 16:00 órát követően milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak.

Kérem megjelölni ezen döntések és kötelezettségvállalások pontos jogcímét, indokát. Kérem továbbá minden, az előzőek szerint döntésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos okirat megküldését.

A tájékoztatás és az iratkérés teljesítési helye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.

Felszólítom továbbá Önöket, hogy a jelen okirat átvételét követően, Magyarország új kormányának megalakulásig további kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.”