Magyar Péter üzent a NER-nek: Cattani felügyelő visszatér

Egyre több hír jut el hozzánk külföldi befektetőktől, hogy az orbáni maffia megkísérli értékesíteni a lopott magyarországi vagyonelemeit (cégeket, ingatlanokat, magántőkealapokban meglévő részesedéseket). A külföldi befektetők láthatóan ódzkodnak akár áron alul is átvenni a NER-től a lopott szajrét. Hozzájuk is eljutott annak a híre, hogy a leendő TISZA-kormány haladéktalanul felállítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt.

A TISZA természetesen nem szól bele magánbefektetők közötti ügyletekbe, de javaslom a külföldi üzletembereknek, hogy ha nem akarnak sűrűn megjelenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal ügyfeleként, akkor inkább ne mocskolják be a kezüket a magyar emberektől lopott vagyonelemekkel.

Ha így jobban érthető: Cattani felügyelő visszatér.