Magyar Péter üzent a NER-nek: Cattani felügyelő visszatér

Egyre több hír jut el az ellenzéki párthoz.

Egyre több hír jut el hozzánk külföldi befektetőktől, hogy az orbáni maffia megkísérli értékesíteni a lopott magyarországi vagyonelemeit (cégeket, ingatlanokat, magántőkealapokban meglévő részesedéseket). A külföldi befektetők láthatóan ódzkodnak akár áron alul is átvenni a NER-től a lopott szajrét. Hozzájuk is eljutott annak a híre, hogy a leendő TISZA-kormány haladéktalanul felállítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt.

A TISZA természetesen nem szól bele magánbefektetők közötti ügyletekbe, de javaslom a külföldi üzletembereknek, hogy ha nem akarnak sűrűn megjelenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal ügyfeleként, akkor inkább ne mocskolják be a kezüket a magyar emberektől lopott vagyonelemekkel.

Ha így jobban érthető: Cattani felügyelő visszatér.

- írta Magyar Péter, a Tisza elnöke a Facebook oldalán. 

Semjén Zsolt a Patrióta Youtube csatornán 2025.12.24-én.

“A magyar gazdák földjén csak akkumulátorgyár terem” – olvasóink az ukrán gabona kérdéséről

Miután Semjén Zsolt bírálta az EU ukrán gabonát érintő agrárpolitikáját, olvasóink közül különösen sokan – köztük olyanok is, akik saját bevallásuk szerint érintett gazdák – fejtették ki véleményüket a komment szekcióban. Ezekből válogattunk.

Itt egy igazán kellemetlen adat a magyarokról – A hét ábrája

Meredeken nő a válások aránya.

Két embert említett név szerint Sulyok Tamás – idén sem tart újévi beszédet

Szép és sokszínű Magyarországról beszélt Sulyok Tamás, aki idén sem újévkor tartotta meg beszédét.

Orbán Viktor és a hosszabbítás utolsó perce

Főszerkesztői jegyzet a 2025-ös évről, amely a rendszerváltás óta az egyik, ha nem a legeseménytelibb esztendőnek bizonyult. S alighanem már csak a választások miatt sem fogunk unatkozni jövőre. Ezek jutottak eszembe az év eseményeiről.

Heteken belül tárgyalhatnak a városokra kivetett kormányzati sarcról

Heteken belül tárgyalhatnak a városokra kivetett kormányzati sarcról

Januárban indul a tárgyalás a szolidaritási hozzájárulás mértékéről.

Hamis az a tanulmány, amire hivatkozva a Tisza macska- és kutyaadós terveivel riogatnak?

Hamis az a tanulmány, amire hivatkozva a Tisza macska- és kutyaadós terveivel riogatnak?

Megcáfolta az érintett egyetem.

Lázár János nagyot ment 2025-ben: vécéfelújítástól a szlovákozásig jutott

Összeszedtük Lázár János építési és közlekedési miniszter idei legnagyobb visszhangot kapott mondásait. Nem volt egyszerű.

Budaörs a Törökugratóról

A szolidaritási adó különösen fáj Budaörsnek

A Magyar Közlöny legutóbbi számában kormányrendelet és miniszteri rendelet jelent meg a jövő évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról.

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Az, hogy Orbán mostanában olyan élesen kritizálja mind Brüsszelt, mind Kijevet, azt fedi el, hogy otthon példátlan nyomásnak van kitéve – írja a Die Welt.

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

A parlament 2025-ben február 24-én kezdte a munkát és december 18-án a hajnali órákban fejezte be. Nem meglepő módon idén is két fideszes államtitkár, miniszterhelyettes kapott szót a legtöbbször, hiszen nekik kérdésekre, interpellációkra is válaszolniuk kell. Megnéztük, a „mezei” országgyűlési képviselők közül kik voltak a legaktívabbak, hogyan dolgoztak a frakcióvezetők, és kik maradtak némák az év során. Íme, a 2025-ös év felszólalási statisztikái!

