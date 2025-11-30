2p
Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: El a kezekkel Gajdos Lászlótól!

Nagy port kavart a Tisza nyíregyházi bejelentése.

A szabolcsi megyeszékhelyen elementáris erejű felháborodás tört ki, amiért Orbán és a helyi janicsárjai azonnal tönkre akarják tenni és ki akarják csinálni a város legnépszerűbb emberét, amiért a TISZA képviselőjelöltje lett

- írta Magyar Péter a Facebookon. A Tisza elnöke szerint  a nyíregyházi Fidesz szombati közleménye elfogadhatatlan. Az általuk megtámadott Gajdos Lászlónak annyi a „bűne”, hogy segíteni és képviselni szeretné városát és a hazáját. A világhírű állatkert után tudását az egész ország javára kívánja fordítani – írta a politikus.

Gajdost szombaton jelentették be a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjeként, mire a helyi Fidesz azonnal arra szólította fel, hogy távozzon az állatkert éléről. A kormánypárt szerint ugyanis felháborító, hogy egy városi tulajdonú cég élén álló vezető a jelöltséget úgy vállalja el, hogy az állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forrást kapott az elmúlt másfél évtizedben”. Gajdos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es választókerületében lesz a Tisza Párt jelöltje a jövő évi országgyűlési választásokon. Ebben a körzetben nem volt előválasztás, így a párt elnöksége döntött a jelöltről.

Üzenem Orbán Viktornak: El a kezekkel Gajdos László igazgató úrtól!

- zárta posztját Magyar Péter.

