Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

Már hetek óta több helyről kapjuk a jelzéseket, hogy a korábbi besült hamis zászlós műveleteleket követően, a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt akar átlépni. Többen nyilvánosan is jelezték, hogy Szerbiában, a gázvezetéknél fog “véletlenül” történi valami Húsvétkor, a magyar választások előtt egy héttel.
Így is lett.
- fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke felszólította a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul tájékoztassa a fejleményekről és hívja meg a Védelmi Tanács ülésére, mivel bárki is szervezte ezt a provokáciòt, a kialakult helyzetet már a TISZA-kormánynak kell majd megoldania.
Felszólította továbbá Orbán Viktort, hogy hagyjon fel (legalább az ünnep alatt) a pánikkeltéssel és az orosz tanácsadói által kitervelt zavarkeltéssel!
Innen is jelzem, hogy nem fogja tudni megakadályozni a jövő vasárnapi választást. Nem fogja tudni megakadályozni, hogy a magyarok millió lezárják hazánk történeténetének legkorruptabb két évtizedét. A TISZA-kormány átfogó, nyilvános vizsgálat keretében felderíti, hogy kik voltak a politikai megrendelői és végrehajtói ezen államellenes bűncselekményeknek
- írta Magyar Péter.
Orbán Viktor vasárnap délelőtt jelentette be, hogy robbanószert találtak a szerb hatóságok a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél, ezért rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.