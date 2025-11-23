2p

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

Kollár Dóra
A saját pénzüket teszik Magyar Péter győzelmére sokan.

Korábbi cikkünkben már részletesen is bemutattuk a Polymarket fogadási-tőzsde oldalt, amelyen egyebek mellett politikai eseményekre is lehet tétet tenni. A működés menete:

a fogadni vágyók kiválasztanak egy jövőbeli eseményt, majd tulajdonképpen részvényeket vásárolnak valamelyik lehetséges végkimenetelben. Ezek árfolyama 0 és 100 cent között mozog, és amíg nem zárul le az esemény, addig szabadon lehet adni-venni ezeket az éppen aktuális „tőzsdei” árfolyamon. Amikor aztán lezárul az esemény és megszületik a végeredmény, akkor lezárják a piacot is, a nyertes végeredmény részvényei egységesen egy dollárt, a vesztesekéi pedig 0-át érnek.

A Polymarket a 2026-os magyarországi választások eredményére is kínál fogadási lehetőséget, a teljes fogadási tét cikkünk írásakor 2,1 millió dollár, azaz jelenlegi árfolyamon több mint 703 millió forint volt. Ennek megoszlása a következőképpen alakult a várható miniszterelnök-jelöltek közt:

  • Magyar Péter: 384 ezer dollár
  • Orbán Viktor: 380 ezer dollár
  • Dobrev Klára: 618 ezer dollár
  • Toroczkai László: 725 ezer dollár

Fontos megjegyezni, ez nem azt jelenti, hogy a felhasználók Dobrev vagy Toroczkai győzelmére számítanak, az igen-nem kimenetelekre tett pénzösszeg egységesen jelenik meg – vagyis sokan a kispárti jelöltek biztos vereségén akarnak kaszálni.

Az igazi választási barométer

Miközben egyre-másra érkeznek a sokszor egymásnak is ellentmondó közvélemény-kutatások, a Polymarket-felhasználók fogadásai sokat elárulhatnak, hiszen feltételezhető, hogy a saját pénzüket kockáztatva arra a miniszterelnök-aspiránsra teszik a pénzt, akinek a győzelmében valóban hisznek.

Ha a megkötött fogadásokat nézzük, akkor úgy tűnik, Orbán Viktor bukni fog 2026 áprilisában, míg Magyar Péterből miniszterelnök lesz – a hét ábrájában ezúttal az így kialakított előrejelzés alakulását mutattuk be:

