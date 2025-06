Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Friss számok érkeztek

A Medián arra is kíváncsi volt június elején kézült felmérésében, hogy kit tartanak alkalmasabbak a magyarok a miniszterelnöki posztra – írja a hvg.hu . A cikk szerint bár az elmúlt bő egy év során sok kétely és kritika övezte Magyar Péter vezetői képességeit, ma azonban őt már többen tartják „teljesen” vagy „inkább” alkalmasnak az ország vezetésére (53 százalék), mint Orbán Viktort (44 százalék).

