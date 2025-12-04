Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt egy friss felmérés

Az elmúlt egy hónapban a Tiszának a teljes népességen belül változatlan, 35 százalékos maradt a támogatottsága, a Fidesznek egy hajszállal, 29-ről 30 százalékra bővült – derült ki a ZRI Závecz Research Intézet november végén végzett közvélemény-kutatásából. A felmérés 1000 fős mintán készült az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 47 százalékos, a Fidesznek 38 százaléka van. Rajtuk kívül még három pártnál látszik valamelyest a bejutás esélye, s közülük most a Mi Hazánk van ehhez igazán közel: az aktív szavazók körében 5 százalékot ér el. A pártnélküliek aránya 23 százalék.

A nagypártok táborának mérete nő

A nyári-őszi időszakban három jelenség figyelhető meg a pártok támogatottságának alakulásában. Az első, hogy júniustól mostanáig mind a Tisza, mind e Fidesz növelni tudta táborának méretét. A Tisza támogatottsága 32-ről 35 százalékra emelkedett, tehát nagyjából negyedmillió ember csatlakozott a pártlistát egyértelműen vezető ellenzéki párthoz. A Fidesz tábora is nőtt, 26-ról 30 százalékra, azaz nagyjából 300 ezer új támogatót szerzett a kormánypárt az elmúlt szűk fél évben. Ebben az időszakban a biztosan elmenő és pártot választók körében 9-11 százalékpontos előnyt mértünk a Tisza javára.

Kik jutnának be a parlamentbe?

A második sajátosság, hogy három párt továbbra is rendelkezik annyi szimpatizánssal, hogy ezekben hónapokban elképzelhető volt a parlamentbe jutása. Bár a Mi Hazánknak némileg csökkent a tábora (6-ról 4 százalékra), de az adott időszakban, összességében mégis ez a párt volt a legerősebb. A DK és a Kétfarkú Kutyapárt tábora állandósult, a választópolgárok 4, illetve 3 százaléka támogatja őket. Az aktív szavazói csoportban a Mi Hazánk egyetlen esetben sem került a bejutási küszöb alá, 5 és 7 százalék között eredményeket ért el. A DK többnyire 5 százalékot (most 4 százalékot) kapott ebben az elkötelezett szavazói körben, a Kétfarkú Kutyapárt mindvégig 4 százalékot.