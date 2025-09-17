Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt vannak a friss számok

A hvg360 emlékeztetett, hogy a Medián szeptember elején lezárult kutatása 13 százalékpontos Tisza-előnyt mért a biztos szavazók között, ami 2 százalékponttal kisebb különbség a júniusinál.

A portál cikke szerint a Fidesz enyhe erősödése és a Tisza minimális gyengülése a miniszterelnöki posztra való alkalmasság megítélésében is megmutatkozott. Mint írták, bár Magyar Péternek sikerült megőriznie a vezető helyét Orbán Viktor előtt, de 3 százalékponttal csökkent azoknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják őt, és 2 százalékponttal nőtt azoké, akik egyáltalán nem tartják alkalmasnak a kormányfői posztra. Ezzel szemben Orbán Viktort a júniusinál 3 százalékponttal többen gondolják teljesen alkalmasnak, az őt elutasítók aránya pedig 1 százalékponttal csökkent.

A cikk kiemelte, pánikra azért nincsen ok a Tisza berkeiben, ugyanis a miniszterelnöki posztra való alkalmasság megítélésében azonban az a legfontosabb mérőszám, hogy hányan tartják inkább alkalmasnak vagy inkább nem alkalmasnak egyik vagy másik jelöltet, és ebben a tekintetben a júniusi méréshez hasonlóan továbbra is Magyar Péter vezet.

A teljes népesség 52 százaléka tartja őt inkább vagy teljesen alkalmasnak, míg Orbán Viktort csak 45 százalékuk. Összességében Orbán Viktor 1 százalékpontot tudott javítani, Magyar Péter pedig ugyanennyit rontott, így a kettejük közötti különbség 9-ről 7 százalékpontra mérséklődött az alkalmasságok árnyalatok nélküli összesítésében – derült ki a hvg360 cikkéből.

