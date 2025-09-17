Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt vannak a friss számok

mfor.hu

A miniszterelnöki posztra alkalmasság terén.

A hvg360 emlékeztetett, hogy a Medián szeptember elején lezárult kutatása 13 százalékpontos Tisza-előnyt mért a biztos szavazók között, ami 2 százalékponttal kisebb különbség a júniusinál.

A portál cikke szerint a Fidesz enyhe erősödése és a Tisza minimális gyengülése a miniszterelnöki posztra való alkalmasság megítélésében is megmutatkozott. Mint írták, bár Magyar Péternek sikerült megőriznie a vezető helyét Orbán Viktor előtt, de 3 százalékponttal csökkent azoknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják őt, és 2 százalékponttal nőtt azoké, akik egyáltalán nem tartják alkalmasnak a kormányfői posztra. Ezzel szemben Orbán Viktort a júniusinál 3 százalékponttal többen gondolják teljesen alkalmasnak, az őt elutasítók aránya pedig 1 százalékponttal csökkent.

A cikk kiemelte, pánikra azért nincsen ok a Tisza berkeiben, ugyanis a miniszterelnöki posztra való alkalmasság megítélésében azonban az a legfontosabb mérőszám, hogy hányan tartják inkább alkalmasnak vagy inkább nem alkalmasnak egyik vagy másik jelöltet, és ebben a tekintetben a júniusi méréshez hasonlóan továbbra is Magyar Péter vezet.

A teljes népesség 52 százaléka tartja őt inkább vagy teljesen alkalmasnak, míg Orbán Viktort csak 45 százalékuk. Összességében Orbán Viktor 1 százalékpontot tudott javítani, Magyar Péter pedig ugyanennyit rontott, így a kettejük közötti különbség 9-ről 7 százalékpontra mérséklődött az alkalmasságok árnyalatok nélküli összesítésében – derült ki a hvg360 cikkéből.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére: kattintson, és árulja el, hogy ön kit preferál! Szavazásunk:

Ön kit látna szívesebben Magyarország következő miniszterelnökeként?

Vereb községben új választást írnak ki, miután az önkormányzat képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén feloszlatta magát.

A Fidesz és a KDNP kétnapos frakcióülést tart szerdán és csütörtökön Balatonfüreden.

A Political Capital szociológus alapítója szeptember 24-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A szuperprodukciók is kikaptak a 37. héten.

Az önkormányzat ezzel elkerüli, hogy szabad pénzeszközeit az államkincstárnál tartsa.

A HVG közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a köztársasági elnök hivatalának otthont adó Sándor-palotában jelenleg 91 olyan műtárgy található, amelyet közgyűjteményekből kölcsönöztek, térítésmentesen.

A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint megtört az „augusztusi átok.”

A Direkt36 tényfeltáró cikke részletesen tárja fel a DK alapító elnöke májusi lelépéséhez vezető okokat.

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet megváltoztatta a választási költségek és elszámolás szabályait, miközben a választási jegyzőkönyveket és dokumentumokat is módosította. 

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

