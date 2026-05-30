Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

Mint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság pénteken úgy döntött, hogy a Magyarországot megillető, ám jogállamisági aggályok miatt jegelt uniós forrásokból 16,4 milliárd eurót felszabadít.

Kapcsolódó cikk Brüsszel döntött: Magyarország hozzájut a több éve jegelt 16,4 milliárd euróhoz Ezt jelentették be most.

Orbán Viktor volt miniszterelnök erre reagálva azt posztolta ki a Facebook-ra, hogy „Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról”, majd hozzátette, „ezt tudjuk”. Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig.”

Nem sokkal később Magyar Péter jelenlegi kormányfő válaszolt is. Eszerint:

„Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. Teljesítettük. Örömmel.”